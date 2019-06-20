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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
20.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Luyindama’da işlem 6 milyon €’ya tamam

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Luyindama’da işlem 6 milyon €’ya tamam

Belçika basınına göre bonservisi alındı...

G.Saray’da kiralık oynayan Kongolu stoper ve kulübü Standard liege ile anlaşmanın sağlandığı, bonservisine 6 milyon euro ödeneceği belirtildi.

GALATASARAY’ın, ocak ayında zorunlu satın alma opsiyonu ile kiraladığı Luyindama’nın bonservisini resmen aldığı ifade edildi. Belçika basınında çıkan habere göre, sarı kırmızılılar, ligin 2. yarısında 11 maça çıkıp bir asiste imza atan Kongolu stoperle 4 yıllığına anlaşırken, bonservisini de aldı. De Standaard gazetesi, sarı kırmızılıların, Standard Liege’e 6 milyon Euro ödeyerek Luyindama’yı kadrosuna kattığını duyurdu. Luyindama’nın 4 yıl daha Galatasaray’da olacağı belirtildi.

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TERiM ÇOK iSTiYOR

Luyindama, geride kalan sezonun ikinci yarısında biraz da zorunluluk nedeniyle yeniden yapılanan Galatasaray savunmasında Marcao ile uyumlu bir ikili oluşturmuş ve teknik direktör Fatih Terim, oyuncunun bonservisinin alınması talebinde bulunmuştu. Sarı kırmızılı yönetim, Terim ve teknik heyetten gelen talep doğrultusunda bir süredir Belçika kulübü ile bonservisi almak üzere görüşmeler yürütüyordu.

Galatasaray 22. şampiyonluk kupasını aldıSüper Lig’in 2018-2019 sezonunda şampiyon olan Galatasaray, kupasını Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen görkemli törenle aldı.
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