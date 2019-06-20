Luyindama’da işlem 6 milyon €’ya tamam
Belçika basınına göre bonservisi alındı...
G.Saray’da kiralık oynayan Kongolu stoper ve kulübü Standard liege ile anlaşmanın sağlandığı, bonservisine 6 milyon euro ödeneceği belirtildi.
GALATASARAY’ın, ocak ayında zorunlu satın alma opsiyonu ile kiraladığı Luyindama’nın bonservisini resmen aldığı ifade edildi. Belçika basınında çıkan habere göre, sarı kırmızılılar, ligin 2. yarısında 11 maça çıkıp bir asiste imza atan Kongolu stoperle 4 yıllığına anlaşırken, bonservisini de aldı. De Standaard gazetesi, sarı kırmızılıların, Standard Liege’e 6 milyon Euro ödeyerek Luyindama’yı kadrosuna kattığını duyurdu. Luyindama’nın 4 yıl daha Galatasaray’da olacağı belirtildi.
TERiM ÇOK iSTiYOR
Luyindama, geride kalan sezonun ikinci yarısında biraz da zorunluluk nedeniyle yeniden yapılanan Galatasaray savunmasında Marcao ile uyumlu bir ikili oluşturmuş ve teknik direktör Fatih Terim, oyuncunun bonservisinin alınması talebinde bulunmuştu. Sarı kırmızılı yönetim, Terim ve teknik heyetten gelen talep doğrultusunda bir süredir Belçika kulübü ile bonservisi almak üzere görüşmeler yürütüyordu.
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