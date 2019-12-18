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Futbol
18.12.2019 - 07:13, Son Güncelleme:

Luyindama için karar verildi!

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Luyindama için karar verildi!

Galatasaray, Demokratik Kongo Milli Takımı’nın maçında sakatlanan ve sezonu kapatan Luyindama hakkında son kararını verdi.

Demokratik Kongo Milli Takımı’nın maçında sakatlanan ve sezonu kapatan Luyindama hakkında son karar verildi.

Başarılı savunma oyuncusunun sözleşmesi sezon sonuna kadar dondurulacak. Bu şekilde yabancı kontenjanında yer açacak olan Sarı-Kırmızılılar, Luyindama’nın yerine bir takviye daha yapacak.

Sol diz ön çapraz bağı ve menisküs ameliyatı olan 25 yaşındaki savunmacı, gelecek sezonun yaz kampı çalışmalarına katılması hedefliyor. (Fanatik)

Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa programında öne çıkan maçları masayı yatırdı...


MevzuBahis | 18-19 Aralık 2019 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, öne çıkan maçları masaya yatırdılar.
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Luyindama için karar verildi


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