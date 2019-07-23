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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
23.07.2019 - 16:36, Son Güncelleme:

Luyindama için 12 milyon Euro

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Luyindama için 12 milyon Euro

Galatasaraylı Christian Luyindama için İngiltere'den transfer iddiası geldi.

İngiliz basını, Aston Villa'nın Demokratik Kongolu futbolcuyu gündemine aldığını yazdı.

Teknik direktör Dean Smith'in, Luyindama'yı Afrika Uluslar Kupası'nda izlediği ve olumlu rapor verdiği belirtildi.

12 milyon Euro...

Birmingham ekibinin, bu transfer için 12 milyon avroyu gözden çıkardığı da ifade edildi.

Aston Villa'nın resmi teklifte bulunmak için Galatasaray'ın Luyindama'nın bonservisinin Standart Liege'den almasını beklediği haberde yazıldı.

Galatasaray'ın Standard Liege'den devre arasında transfer ettiği Luyindama 15 maçta 1 gol atma başarısı göstermişti.

Sarı-Kırmızılı takım yarım sezon için 3 milyon Euro kiralama bedeli ödemişti. Oyuncunun ayrıca 6 milyon Euro zoruluntu satın alma opsiyonu bulunuyordu.

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Luyindama için 12 milyon Euro

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