Luyindama, Galatasaray'da! İşte transferin maliyeti...
Galatasaray, Standard Liege takımından Kongolu savunmacı Christian Luyindama'yı kiralık olarak renklerine kattı.
Alınan bilgilere göre Galatasaray, 3 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Öte yandan sarı-kırmızılılar sezon sonunda 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuna sahip oldu.
25 yaşındaki futbolcu yeni takımına katılmak için İstanbul'a geldi. Luyindama sağlık kontrollerinden geçerek kendisini Galatasaray'a bağlayan imzayı atacak.
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