Luol Deng 1 günlük sözleşme sonrası emekliye ayrıldı
Ünlü basketbolcu Luol Deng, NBA takımlarından Chicago Bulls ile 1 günlük sözleşme yapıp, sözleşme bitiminde emekliye ayrıldı.
Spor Arena Dış Haber | Chicago’da 10 yıl forma giyen, Miami Heat, Los Angeles Lakers ve Minnesota Timberwolves’ta da oynayan 24 yaşındaki oyuncu 2012 ve 2013’te All-Star seçilmiş, Londra Olimpiyat Oyunları’nda Büyük Britanya Milli Takımı’nda oynamıştı.
Güney Sudan’da soğan, Mısır’da büyüyen ve mülteci olarak Londra’ya giden Deng 2006 Büyük Britanya vatandaşı olmuştu. Chicago Bulls’un kariyerinde özel bir yeri olduğunu belirten Deng, kariyerini bu ekipte tamamlamak için 1 günlük sözleşme yaptığı belirtildi.
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