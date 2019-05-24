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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
24.05.2019 - 14:41, Son Güncelleme:

Lung ve Sapunaru'ya milli davet!

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Lung ve Sapunaru'ya milli davet!

İstikbal Mobilya Kayserispor’da kaleci Silviu Lung ile Cristian Sapunaru, Romanya Milli Takımı'na davet edildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor’un Rumen oyuncularına milli davet.

İki sezondur Sarı-Kırmızılı formayı giyen kaleci Silviu Lung ile savunma oyuncusu Cristian Sapunaru, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı sonrası ülkelerine giderek milli takım kampına katılacak.

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Romanya Milli Takımı'nın Norveç ve Malta ile oynayacağı hazırlık maçları kadrosuna davet edilen Lung ve Sapunaru büyük sevinç yaşadı.

Bu sezon ortaya koydukları başarılı performans ile milli takıma davet edilen iki oyuncu önümüzdeki sezonda İstikbal Mobilya Kayserispor forması giyecekler.

Silviu Lung bu sezon 28 maçta forma giyerken, Sapunaru ise 30 maçta forma giydi.

"Hikmet Hoca ile devam edeceğiz"Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, teknik direktör Hikmet Karaman ile sezon sonunda sözleşmelerinin bittiğini belirterek, "Burayı seven, kendini Kayserili olarak gören, yönetimle hiç problem yaşamayan bir insan ile sözleşme yapmamak hangi akla, mantığa sığar" dedi.
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Lung ve Sapunaruya milli davet

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