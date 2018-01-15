Luna Snow sürprizi

Geçen yıl MARVEL Future Fight’a alternatif evrende Steve Rogers ve Peggy Carter’ın kızı olan Sharon Rogers eklenmişti. Bu yeni karakter oyuncular tarafından çok sevildi ve en popüler kadın kahramanlardan biri oldu. Bu başarıya bir yenisini eklemek için şimdi de MARVEL Future Fight’a Luna Snow karakteri katılıyor.

Netmarble ve Marvel ortak tasarımı

Asyalı oyuncuların taleplerini dikkate alan Netmarble, Marvel ile birlikte çalışarak yepyeni karakter Luna Snow’u yarattılar.

Buz büyücüsü Luna Snow

Marvel Games Üst Düzey Yapımcısı Danny Koo: “Sharon Roger ilk ortaya çıkışını Kaptan Amerika ile yapmıştı. MARVEL Future Fight’a böyle yeni kahramanlar eklemeye devam etmek istiyoruz. Yaratım süreci Netmarble’ın bize yeni bir buz büyücüsü fikriyle gelmesiyle başladı. Netmarble Sanat Direktörü Jee Hyung ile omuz omuza çalışarak Luna Snow’un tasarımını kararlaştırdık. Luna Snow, sırtında ona özel olarak tasarladığımız buz sembolünü taşıyor. Bu sembol ayrıca kemerinde ve kolyesinde de var. Küpe gibi aksesuarları yarı karanlık yarı soğuk görünüşü ile oldukça uyumlu oldu. Karakterin tasarımında K-Pop kültüründen ilham alındı. Kahramanın adı, Bill Rosemann ile ramen yediğim sırada aklıma geldi. Kar ve ay ışığı umudu simgeliyor. Karakterin gerçek adı Seol Hee, kabaca “Kar Umut” olarak çevrilebilir. İnsanlara yardım eden ve onlar için bir umut olan bir kahraman için oldukça uygun bir isim oldu.”

Yaratıcı Direktör Bill Rosemann:” Marvel tüm dünyada harika takipçilere sahip ve herkes kendine ve kültürüne daha yakın bir süper kahramanı hak ediyor. Genç bir kadın olarak başladığı macerasında yaptığı büyük bir fedakarlık sonucu inanılmaz bir güce sahip olan kahramanımız Luna Snow, güçlü ve modern bir savaşçıyı temsil ediyor. Ne zorlukla karşılaşırsa karşılaşsın asla vazgeçmeyen bir kahraman. Netmarble ile birlikte çalışarak Marvel evrenine yeni bir karakter kattığımız için çok mutluyuz” diyor.

MARVEL Future Fight Sanat Direktörü Jee-Hyung Lee: “Marvel Future Fight oyunumuzda yeni bir orijinal kahraman doğdu ve bundan dolayı çok mutluyuz, üstelik bu yeni kahraman Kore asıllı bir karakter. Luna Snow, kariyerine bir K-pop sanatçısı olarak başlasa da oldukça güçlü, karizmatik ve sofistike bir karakter. İki yönlü bir karakter olarak hem Kara hem de Beyaz Buz’un gücüne sahip. Luna Snow ile kış sezonunun oldukça hareketli geçeceğine inanıyoruz!”

Luna Snow’un Hikâyesi

Seol Hee, büyük annesine bakabilmek için şarkıcılık ve dans yeteneklerine güvenerek para kazanmaya çalışmaktadır. Seol’un ailesi 25 sene önce trajik bir şekilde ölmüştür ve ona büyükannesi bakmıştır. A.I.M. olarak bilinen terörist organizasyon, Seol bir Star Endüstri etkinliği için sahnedeyken saldırı düzenler. Seol hiç tereddüt etmeden cesurca, insanları korumak için harekete geçer. Teröristler onu ileri teknoloji bir buzdolabına kapatır. Kaçmaya çalışırken bir soğuk füzyon enerji deneyinin parçalarına maruz kalır. Bu sayede inanılmaz bir güç kazanan Seol A.I.M. birliklerini alt eder. Basında Luna Snow olarak yer alır ve büyük ilgi toplar. Artık yarı zamanlı bir pop yıldızı ve tam zamanlı bir süper kahraman olarak hayatına devam etmektedir.