Lukas Podolski son maçta şov yaptı! Hat-trick...
Galatasaray'ın eski yıldızı Lukas Podolski, Vissel Kobe'nin sahasında Jubilo Iwata'yı 4-1 devirdiği sezonun son maçında hat-trick yaptı. Podolski'nin 3 golle galibiyetin mimarı olduğu mücadelede David Villa da ağları sarsmayı başardı ve kariyerini golle noktaladı.
Spor Arena Dış Haberler | Japonya 1. Ligi son hafta maçında Vissel Kobe sahasında ağırladığı Jubilo Iwata'yı 4-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle noktaladı.
Noevir Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi takıma galibiyetleri getiren golleri 36., 78., ve 85. dakikalarda Lukas Podolski ile 75. dakikada penaltıdan David Villa kaydetti. Konuk ekibin tek sayısı ise 51. dakikada Adailton'dan geldi.
Alınan bu sonucun ardından Vissel Kobe sezonu 47 puanla 8. sırada noktaladı. Jubilo ise 31 puanla son sırada yer aldı.
DAVID VILLA VEDA ETTİ
Öte yandan geçtiğimiz günlerde sezon sonunda aktif futbolculuk kariyerini noktalayacağını duyuran David Villa, son maçına çıkmış oldu.
İspanyol golcü, kariyerinin son karşılaşmasında fileleri havalandırmayı başardı ve golle veda etti.
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