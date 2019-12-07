MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriLukas Podolski son maçta şov yaptı! Hat-trick...
GeriFutbol Lukas Podolski son maçta şov yaptı! Hat-trick...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
07.12.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

Lukas Podolski son maçta şov yaptı! Hat-trick...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Lukas Podolski son maçta şov yaptı! Hat-trick...

Galatasaray'ın eski yıldızı Lukas Podolski, Vissel Kobe'nin sahasında Jubilo Iwata'yı 4-1 devirdiği sezonun son maçında hat-trick yaptı. Podolski'nin 3 golle galibiyetin mimarı olduğu mücadelede David Villa da ağları sarsmayı başardı ve kariyerini golle noktaladı.

Spor Arena Dış Haberler | Japonya 1. Ligi son hafta maçında Vissel Kobe sahasında ağırladığı Jubilo Iwata'yı 4-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle noktaladı.

Noevir Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi takıma galibiyetleri getiren golleri 36., 78., ve 85. dakikalarda Lukas Podolski ile 75. dakikada penaltıdan David Villa kaydetti. Konuk ekibin tek sayısı ise 51. dakikada Adailton'dan geldi.

Alınan bu sonucun ardından Vissel Kobe sezonu 47 puanla 8. sırada noktaladı. Jubilo ise 31 puanla son sırada yer aldı.

DAVID VILLA VEDA ETTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde sezon sonunda aktif futbolculuk kariyerini noktalayacağını duyuran David Villa, son maçına çıkmış oldu.

İspanyol golcü, kariyerinin son karşılaşmasında fileleri havalandırmayı başardı ve golle veda etti.

Lukas Podolski son maçta şov yaptı Hat-trick...

 

Editörlerimizden Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, hafta sonu oynanacak maçlara dair tahminlerini paylaştı...


MevzuBahis | 6-8 Aralık 2019 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, yeni iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı.
daha fazla video için

Lukas Podolski son maçta şov yaptı Hat-trick...

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle