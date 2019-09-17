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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
17.09.2019 - 10:16, Son Güncelleme:

Lukaku'ya ırkçı benzetmede bulunan yorumcu özür diledi!

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Lukaku'ya ırkçı benzetmede bulunan yorumcu özür diledi!

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'in Belçikalı forveti Romelu Lukaku için ırkçı benzetmede bulunan İtalyan yorumcu özür diledi.

Inter'in bu sezon başında İngiliz ekibi Manchester United’dan transferi Lukaku, İtalya'da ırkçılık hadiselerine maruz kalmaya devam ediyor.

Inter takımının kenti olan Milano ve çevresinde yayın yapan yerel bir kanalda, önceki akşam Serie A maçlarını yorumlayan Luciano Passirani’nin, Lukaku'nun çok güçlü olduğundan bahsederken, "Onu durdurmak istiyorsanız yemesi için 10 muz atmanız gerekir." demesi, kamuoyunun tepkisi çekti.

Passirani, bu yorum nedeniyle kanaldaki işinden kovulurken, gün boyu gelen tepkilerin ardından başka bir kanala konuşarak, "Bugün hayatımın en kötü gününü geçiriyorum. Pek çok kişi beni aradı. Söylemeyi istemezdim bunları ama sarf ettim. Çok üzgünüm. Ben ırkçı değilim. Lukaku’dan şahsen özür dilemek isterim. Gece ne uyudum ne de bir şey yiyebildim." ifadelerini kullandı.

Irkçı olarak anılmak istemediğini vurgulayan Passirani, eşinin de siyahi olduğunu söyledi.

Lukaku, ay başında takımı Inter'in, Cagliari ile deplasmanda oynadığı maç sırasında penaltı atışını atarken, Cagliari tribünlerinden "Buu buu" şeklindeki ırkçı tezahürata maruz kalmıştı. Lukaku, ırkçılığa bütün spor camiasının birlikte karşı duruş sergilemesi gerektiğini belirterek, tepkisini dile getirmişti.

Lukakuya ırkçı benzetmede bulunan yorumcu özür diledi

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