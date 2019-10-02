Lukaku yok, Messi şüpheli! "Barcelona-Inter" maçına iddaa oynayanların tercihi...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriLukaku yok, Messi şüpheli! "Barcelona-Inter" maçına iddaa oynayanların tercihi...
GeriFutbol Lukaku yok, Messi şüpheli! "Barcelona-Inter" maçına iddaa oynayanların tercihi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
02.10.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Lukaku yok, Messi şüpheli! "Barcelona-Inter" maçına iddaa oynayanların tercihi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Lukaku yok, Messi şüpheli! "Barcelona-Inter" maçına iddaa oynayanların tercihi...

Şampiyonlar Ligi’ne beraberliklerle başlayan Barcelona ve Inter, kritik mücadelede karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu maça Misli.com’da Canlı Bahis oynayabileceksiniz...

BARCELONA - INTER

Gruba Almanya’da Dortmund ile berabere kalarak başlayan Barcelona, evinde kazanarak yeniden avantaj sağlamak istiyor.

Katalan ekibinde kaptan Messi’nin sakatlığı bulunuyor. Arjantinli süperstar ligde Getafe karşısında kadroya alınmamıştı.

16 yaşında gösterdiği performansla parmak ısırtan Ansu Fati’nin de sakatlığı bulunuyor.

Bu isimlerin dışında Jordi Alba ve Samuel Umtiti kesin olarak yok. Ev sahibinin gol umudu Griezmann ile Luis Suarez olacak.

Son yıllarda yaptığı hamlelerle eski günlerine dönüş sinyali veren Inter, gruptaki ilk maçında sahasında Slavia Prag ile berabere kalarak sürpriz bir sonuç almıştı.

Serie A’da ise 6’da 6 ile giden Mavi-siyahlılar bu performansını hiç şüphesiz Şampiyonlar Ligi’ne de yansıtmak istiyor.

Kısacası bu karşılaşmada Barcelona’ya zorluk çıkarmaları olası.

Konuk ekipte en önemli eksik hafif sakatlığı nedeniyle riske edilmeyecek olan Romelu Lukaku.

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Inter bu sezon çıktığı 7 resmi karşılaşmanın tümünde gol atarken kalesinde sadece 3 gol gördü.

- Barcelona bu sezon çıktığı 8 resmi maçın 5’inde gol attı.

- Barcelona evinde 23 maçtır kaybetmiyor.

- Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde evinde oynadığı son 27 maçın 25’ini kazandı, bu maçlarda 83 gol atıp kalesinde sadece 10 gol gördü.

- İtalyan takımları, İspanyol takımlarına karşı oynadığı son 17 deplasman maçının 13'ünü kaybetti.

- Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona iç sahada oynadığı son 32 maçın hiçbirinde 1'den fazla gol yemedi.

Lukaku yok, Messi şüpheli Barcelona-Inter maçına iddaa oynayanların tercihi...

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Heyecan dolu mücadeleye Misli.com’dan bahis yapan üyelerin tercihlerinde Barcelona ön plana çıkıyor...

Canlı bahis de yapılabilecek Barcelona – Inter karşılaşmasını kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %50’lik bölümü ev sahibi ekibin kazanacağına inanıyor.

Üyelerin %18’lik kısmı ise gol bahislerine yönelmiş durumda.

CANER İŞBEĞENDİREN GOLLERDEN YANA

Getafe deplasmanında da kazanıp toparlanan Barcelona, yine de o eski havayı veremiyor. Takımdaki performans düşüklüğünün yanında, geçmişteki iştahlı görüntüden eser yok.

Inter bu sezon daha etkili olsa da yine de Barcelona deplasmanı olduğu için bir reaksiyon beklemek zor.

Taraf bahsi yerine golleri tercih edeceğim. İlk 45’te mutlaka en az 1 gol çıkacaktır.

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

Hem Inter'de hem de Barcelona'da forma giymiş 4 ismi hatırlayalım...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Mauricio Pochettino: ''Vurdukları gol oldu...''
Arnavutluk maçının biletleri tükendi!
Güzel spiker neye uğradığını şaşırdı! Ahlaksız tezahürat...
Philippe Clement: ''2'de 2 yapabilirdik!''