Belçikalı forvet bu formunu uluslararası koçu Henry ve beraberindeki mentorleri Didier Drogba,Nicolas Anelka,Samuel Eto'o ve Fernando Torres'e bağlıyor.

Bu yaz Everton'dan gelen Manchester United'in golcüsü Lukaku, 4 maçta ağları 3 kez havalandırmıştı.

NBC Sport'a konuşan Lukaku: '' Henry başıma gelen en güzel şeydi çünkü 18 yaşında İngiltere'ye geldiğimden beri en iyi mentörler tarafından eğitildim.Geçen on yılın en iyi 5 golcüsü ile çalışma fırsatım oldu. Didier Drogba, Nicolas Anelka, Samuel Eto'o Fernando Torres ve şimdi Thierry Henry.Çok da kötü değil değil mi? Kariyerim boyunca başıma gelen en güzel şey bu oldu çünkü ben genç bir adamım'' şeklinde konuştu.