Luka Modric Bodrum'a transfer oldu!
Real Madrid'in yıldız ismi Luka Modric Bodrum’a çıkarma yaptı! Bol bol denize girip güneşlendi...
Real Madrid’in Hırvat yıldızı Luka Modric, ailesiyle birlikte Bodrum’a çıkarma yaptı. Burada lüks bir otele ait üç villayı kiralayan Modric, bol bol denize girip güneşlendi. Hemen hemen her öğün Türk mutfağından yemekler yedi.
Bodrum’a transfer oldu
Avrupa'da ligler bitti. Tüm futbolcular sezonun yorgunluğunu atmak için dünyanın farklı noktalarına gitti. İspanyol devi Real Madrid'in Hırvat orta saha oyuncusu Luka Modric ise tatil için Türkiye'yi tercih etti.
Takvim'de yer alan habere göre; Yıldız futbolcu, geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte sessiz sedasız Ege'nin incisi Bodrum'a geldi. Burada lüks bir otele ait üç villayı kiralayan Modric, bol bol denize girip güneşlendi.
Hemen hemen her öğün Türk mutfağından yemekler yedi. Ancak her ne kadar tatilini saklamaya çalışsa da hayranlarından kendisini ifşa etti. Böylece Modric'in tatil için ülkemize geldiği belgelendi.
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