Luka Jovic Real Madrid'de
Real Madrid, Sırp forvet Luka Jovic'i 60 milyon Euro karşılığında transfer etti.
İspanya La Liga devi Real Madrid ilk transferini yaptı! Madrid temsilcisi, Eintracht Frankfurt'un forvet oyuncusu Luka Jovic'i 60 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti.
Bu sezon 47 maçta 27 kez fileleri sarsmayı başaran Sırp futbolcu ile 5 yıllık bir anlaşma yapıldığı ifade edildi.
Frankfurt kulübü sözleşme gereği bu transfer ücretinin yaklaşık 11 milyon Euro kadar kısmını, oyuncunun eski kulübü Benfica'ya ödeyecek.
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