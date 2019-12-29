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Haber Giriş: 29.12.2019 - 10:52,Son Güncelleme:/

Luka Doncic, Jordan'ın rekorunu kırdı

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Luka Doncic, Jordan'ın rekorunu kırdı

Dallas Mavericks'in genç yıldızı Luka Doncic, NBA efsanesi Michael Jordan'ın rekorunu kırdı.

Dallas Mavericks'in 20 yaşındaki Sloven basketbolcusu Luka Doncic, deplasmanda Golden State Warriors'ı 141-121 yendikleri karşılaşmada 31 sayı, 15 asist, 12 ribauntluk performans sergiledi.

Doncic, bu performansla bir NBA sezonunda en az iki maçta 30 sayı, 15 asistlik rakamlara ulaşan en genç oyuncu oldu.
Sloven oyuncu, 1984-1985 sezonunda 22 yaşındayken bunu başaran Michael Jordan'ın rekorunu ele geçirdi.

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Luka Doncic, Jordanın rekorunu kırdı


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