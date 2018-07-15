Lujniki nerede?
Lujniki nerede sorusu birçok futbolsever tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. 2018 FIFA Dünya Kupası maçlarının yapıldığı Lujniki Stadyumunun konumu merak ediliyor. Peki, Lujniki nerede?
Lujniki Olimpik Kompleksi Grand Sports Arena veya Lujniki Stadyumu, Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan, Avrupa'nın en büyük stadyumlarından biridir. Stadyum, Lujniki Olimpik Kompleksi'nin bir parçasını oluşturur.
1983 yılında yenilenerek tekrar açılan stadyum her türlü olimpik turnuvalara açıktır. 2008 UEFA Şampiyonlar Ligi Finaline ev sahipliği yapmıştır. Bu statta günümüzde hâlâ süren bir trafik sorunu vardır. Yaklaşık 20.000 araç her maç günü büyük bir sıkışıklık yaratmaktadır.
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