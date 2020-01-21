MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriLuiz Gustavo'dan eski teknik direktörüne gönderme | Son dakika Fenerbahçe haberleri
GeriFutbol Luiz Gustavo'dan eski teknik direktörüne gönderme | Son dakika Fenerbahçe haberleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 21.01.2020 - 14:06,Son Güncelleme:/

Luiz Gustavo'dan eski teknik direktörüne gönderme | Son dakika Fenerbahçe haberleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Luiz Gustavo'dan eski teknik direktörüne gönderme | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Luiz Gustavo, geçen sezon Marsilya'da sık sık stoper oynatıldığını belirtip eski hocası Luis Garcia'ya göndermede bulundu.

Spor Arena Dış Haber | Fransa'da Canal + kanalına röportaj veren Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Luiz Gustavo, şu sözleri kullandı;

''Marsilya'da geçen sezon çok sık stoper olarak oynatıldım. Ben orta saha oyuncusuyum. Orta sahayı stopere koyamazsınız. Yardımcı olurum tabii ama işim bu değil. Stopere ihtiyacınız varsa stoper almalısınız. Futbolun gerçeği bu. Gerçeklerden kaçamazsınız.'' 

Fenerbahçe'de Ersun Yanal da bu sezon Gustavo'yu zaman zaman stoper bölgesinde oynatıyor.

Luiz Gustavodan eski teknik direktörüne gönderme | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle