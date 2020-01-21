Luiz Gustavo'dan eski teknik direktörüne gönderme | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Spor Arena Dış Haber | Fransa'da Canal + kanalına röportaj veren Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Luiz Gustavo, şu sözleri kullandı;

''Marsilya'da geçen sezon çok sık stoper olarak oynatıldım. Ben orta saha oyuncusuyum. Orta sahayı stopere koyamazsınız. Yardımcı olurum tabii ama işim bu değil. Stopere ihtiyacınız varsa stoper almalısınız. Futbolun gerçeği bu. Gerçeklerden kaçamazsınız.''

Fenerbahçe'de Ersun Yanal da bu sezon Gustavo'yu zaman zaman stoper bölgesinde oynatıyor.





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