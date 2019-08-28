Luiz Gustavo'da son dakika teklifi! | Fenerbahçe Transfer Haberleri
Fenerbahçe'de Adil Rami transferinin ardından gözler Luiz Gustavo'ya çevrildi. Ersun Yanal'ın takıma katılmasını çok istediği yıldız futbolcu için yeni bir teklif daha yapıldığı ifade edildi.
Hareketli bir transfer dönemi geçiren Fenerbahçe orta sahaya da mutlaka bir takviye yapmak isterken, Luiz Gustavo konusunda flaş bir gelişme daha yaşandı.
Marsilya'nın Brezilyalı orta sahası Luiz Gustavo konusunda Fenerbahçe'nin ısrarlı talepleri devam ediyor.
Yahoo Sports'un iddiasına göre; Sarı lacivertliler 32 yaşındaki oyuncu için 6,5 milyon euroluk bir teklif daha yaptı. 5,5 milyon euro ve 1 milyon euro da bonus şeklindeki teklifi Fransız ekibinin reddettiği belirtildi.
Mavi-Beyazlılar’ın teknik patronu Andres Villas-Boas, Gustavo’nun sağlıklı olması halinde bugünkü Nice maçında sahaya sürmeyi planladığını söyledi. Ancak Fenerbahçe bunu kesinlikle istemiyor. Fransız basınına göre Sarı- Lacivertliler, Nice-Marsilya maçından önce transferi tamamen bitirmeyi ve oyuncunun kadroya alınmasını önlemeyi hedefliyor.
Profesyonel Gustavo
Haberlerde Luiz Gustavo’nun bu konuya profesyonel yaklaştığı kaydedildi. 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ile anlaşmaya varmasına rağmen, idmanlara düzenli olarak çıktığı ve transferin maça kadar gerçekleşmemesi halinde bu akşam sahadaki yerini alacağı belirtildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle