Luiz Gustavo'da sıcak gelişme! Sürpriz bir isim daha... | Fenerbahçe Transfer Haberleri
Transferde son dakika gelişmesi... Fenerbahçe'de yeni oyuncu hareketliliği sürerken Luiz Gustavo konusunda da önemli gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Luiz Gustavo'nun Marsilya'daki kazancı sarı lacivertli yöneticileri adeta şok etti.
Andre Villas Boas’ın takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan Luiz Gustavo için yönetime sunduğu rapor merak edilirken Fenerbahçe cephesi oyuncuyla ilgili araştırmalar yapmaya devam etti.
Sarı lacivertli idareciler Gustavo'nun Marsilya'daki yıllık kazancının 4 milyon euronun üzerinde olduğunu tespit etti.
Bu durum Fenerbahçe cephesini farklı arayışlara itti. Sarı lacivertlilerin Everton'da forma giyen Schneiderlin'i listesine aldığı kaydedildi.
Oyuncuyla Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği belirtiliyor.
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