Luiz Gustavo'da mutlu son! Fenerbahçe, Marsilya ile anlaştı...
Ön libero bölgesine takviye yapmak için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Luiz Gustavo'nun transferi için kulübü Marsilya ile anlaşma sağladığı iddia edildi.
Ve Luiz Gustavo'da mutlu son!
Uzun süredir ön libero bölgesine takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu renklerine bağlamak üzere...
Brezilyalı oyuncuyla söz kesen sarı-lacivertlilerin, Marsilya ile de her konuda anlaşmaya vardığı iddia edildi.
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