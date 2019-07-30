Luiz Gustavo seferberliği
Sarı lacivertliler, Brezilyalı yıldızı hafta içinde renklerine bağlamayı hedefliyor.
Ali Koç ve sportif direktör Comolli, Almanya’daki Audi Cup sırasında Marsilya yöneticileriyle bonservis pazarlığı yapacak. Sarı lacivertliler, Fransız kulübünün 9 milyon Euro istediği Luiz Gustavo için 5 milyon Euro civarında bir rakam düşünüyor. Anlaşma sağlanırsa Brezilyalı ön libero hemen getirilecek.
ELJiF Elmas’ın bonuslar hariç 16 milyon Euro’ya Napoli’ye satılmasıyla mali açıdan büyük bir rahatlık yaşayan Fenerbahçe yönetimi, transferde yeniden gaza bastı. Sarı lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal’ın ısrarla istediği stoper, ön libero ve forvet transferlerini 10 gün içinde gerçekleştirmeyi planlıyor. Başkan Ali Koç ve sportif direktör Damien Comolli ilk etapta ön libero transferini bitirmeye çalışıyor. Bu mevki için düşünülen ilk isim olan Luiz Gustavo’nun transferinde kararlı olan Koç ve Comolli, Münih’te bugün başlayacak Audi Cup sürecinde Brezilyalı futbolcunun kulübü Marsilya’nın yetkilileriyle görüşecek. Gerektiği taktirde Fransa’ya da gidecek olan Koç-Comolli ikilisi, Marsilya’nın bonservis için talep ettiği 9 milyon Euro’da indirim yaptırmak için büyük çaba sarf ediyor.
Kariyerinin büyük bölümünü Almanya’da geçirdi
FENERBAHÇE yönetimi, Luiz Gustavo’nun bonservisi için en fazla 5 milyon Euro ödemeyi hedefliyor. Teknik direktör Ersun Yanal’ın sezon başlamadan önce bitirilmesini istediği bu transferin 1-2 gün içinde gerçekleşmesi bekleniyor. 32 yaşında ve 1.87 metre boyundaki Luiz Gustavo, kariyerinin önemli bölümünü Almanya’da geçirdi. Brezilya’nın Corinthians Kulübü’nde yetişen tecrübeli oyuncu, 2008’de 1 milyon Euro’ya Hoffenheim’a satıldı. 2011’de 17 milyon Euro’ya Bayern Münih’e geçen Luiz Gustavo, 2 yıl sonra bu kez 16 milyon Euro’ya Wolfsburg’a transfer oldu. Deneyimli futbolcu burada geçirdiği 4 yılın ardından 2017’de 10 milyon Euro’ya Fransız devi Marsilya’ya gitti. Brezilyalı ön libero geçen sezon mavi beyazlı formayla 38 resmi maça çıkarken, 4 gol kaydetti.
Bild gazetesi: Fenerbahçe Orel Mangala’yı istiyor
ÖTE yandan Alman Bild gazetesi, Fenerbahçe’nin Stuttgart’ta forma giyen Belçikalı ön libero Orel Mangala’ya talip olduğunu yazdı. Gazete, sarı lacivertlilerin 21 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için teklif sunduğunu, buna karşın Stuttgart’ın, “Kiralamayı düşünmüyoruz, satacağız” cevabını verdiği belirtildi. Futbola Anderlecht’te başlayan Mangala, 2017 yılında 1.8 milyon Euro’ya Stuttgart’a satıldı. Buradaki ilk sezonunda 20 maçta forma giyen Belçikalı futbolcu, geçen sezon kiralık gittiği Hamburg’da 34 karşılaşmada oynadı ve 1 gol atıp, 4 asist yaptı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı olan Orel Mangala’nın, Stuttgart’ın küme düşmesi nedeniyle takımdan ayrılmak istediği ve birinci lig düzeyindeki kulüplerde forma giymeyi planladığı belirtiliyor.
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