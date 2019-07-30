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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİÇ
30.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Luiz Gustavo seferberliği

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Luiz Gustavo seferberliği

Sarı lacivertliler, Brezilyalı yıldızı hafta içinde renklerine bağlamayı hedefliyor.

Ali Koç ve sportif direktör Comolli, Almanya’daki Audi Cup sırasında Marsilya yöneticileriyle bonservis pazarlığı yapacak. Sarı lacivertliler, Fransız kulübünün 9 milyon Euro istediği Luiz Gustavo için 5 milyon Euro civarında bir rakam düşünüyor. Anlaşma sağlanırsa Brezilyalı ön libero hemen getirilecek.

ELJiF Elmas’ın bonuslar hariç 16 milyon Euro’ya Napoli’ye satılmasıyla mali açıdan büyük bir rahatlık yaşayan Fenerbahçe yönetimi, transferde yeniden gaza bastı. Sarı lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal’ın ısrarla istediği stoper, ön libero ve forvet transferlerini 10 gün içinde gerçekleştirmeyi planlıyor. Başkan Ali Koç ve sportif direktör Damien Comolli ilk etapta ön libero transferini bitirmeye çalışıyor. Bu mevki için düşünülen ilk isim olan Luiz Gustavo’nun transferinde kararlı olan Koç ve Comolli, Münih’te bugün başlayacak Audi Cup sürecinde Brezilyalı futbolcunun kulübü Marsilya’nın yetkilileriyle görüşecek. Gerektiği taktirde Fransa’ya da gidecek olan Koç-Comolli ikilisi, Marsilya’nın bonservis için talep ettiği 9 milyon Euro’da indirim yaptırmak için büyük çaba sarf ediyor.

Kariyerinin büyük bölümünü Almanya’da geçirdi

FENERBAHÇE yönetimi, Luiz Gustavo’nun bonservisi için en fazla 5 milyon Euro ödemeyi hedefliyor. Teknik direktör Ersun Yanal’ın sezon başlamadan önce bitirilmesini istediği bu transferin 1-2 gün içinde gerçekleşmesi bekleniyor. 32 yaşında ve 1.87 metre boyundaki Luiz Gustavo, kariyerinin önemli bölümünü Almanya’da geçirdi. Brezilya’nın Corinthians Kulübü’nde yetişen tecrübeli oyuncu, 2008’de 1 milyon Euro’ya Hoffenheim’a satıldı. 2011’de 17 milyon Euro’ya Bayern Münih’e geçen Luiz Gustavo, 2 yıl sonra bu kez 16 milyon Euro’ya Wolfsburg’a transfer oldu. Deneyimli futbolcu burada geçirdiği 4 yılın ardından 2017’de 10 milyon Euro’ya Fransız devi Marsilya’ya gitti. Brezilyalı ön libero geçen sezon mavi beyazlı formayla 38 resmi maça çıkarken, 4 gol kaydetti.

Bild gazetesi: Fenerbahçe Orel Mangala’yı istiyor

ÖTE yandan Alman Bild gazetesi, Fenerbahçe’nin Stuttgart’ta forma giyen Belçikalı ön libero Orel Mangala’ya talip olduğunu yazdı. Gazete, sarı lacivertlilerin 21 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için teklif sunduğunu, buna karşın Stuttgart’ın, “Kiralamayı düşünmüyoruz, satacağız” cevabını verdiği belirtildi. Futbola Anderlecht’te başlayan Mangala, 2017 yılında 1.8 milyon Euro’ya Stuttgart’a satıldı. Buradaki ilk sezonunda 20 maçta forma giyen Belçikalı futbolcu, geçen sezon kiralık gittiği Hamburg’da 34 karşılaşmada oynadı ve 1 gol atıp, 4 asist yaptı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı olan Orel Mangala’nın, Stuttgart’ın küme düşmesi nedeniyle takımdan ayrılmak istediği ve birinci lig düzeyindeki kulüplerde forma giymeyi planladığı belirtiliyor.

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