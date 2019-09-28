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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
28.09.2019 - 11:04, Son Güncelleme:

Luiz Gustavo depremi! Ayrılık...

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Luiz Gustavo'nun Fenerbahçe'ye transferinin Olimpik Marsilya yönetiminde yarattığı çatlak günden güne büyüyor. Fransız basını, Ligue 1 ekibinde deprem etkisi yaratacak bir ayrılığın kapıda olduğunu duyurdu.

Fransız basını, Luiz Gustavo'nun yaz transfer döneminin son gününde 6 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tutmasının Olimpik Marsilya yönetiminde ciddi bir çatlağa neden olduğunu öne sürmüştü. Ülkenin dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe ise konuyla ilgili yayımladığı son haberinde iddiaları bir adım daha ileri taşıdı.

Gazetenin okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Marsilya kulübünün sahibi Frank McCourt'un 32 yaşındaki Brezilyalı ön liberonun gönderilmesine karşı çıkan ve transfer görüşmelerinin hiçbir safhasında yer almayan sportif direktör Andoni Zubizarreta'nın görevine son vermeyi düşündüğünü yazdı. Haberde 57 yaşındaki eski İspanyol kaleciden duyulan memnuniyetsizliğin sadece Gustavo meselesiyle ilgili olmadığı da belirtildi.

İddialara göre kulübün daha çok futbolcu satması gerektiğini düşünen ve bu nedenle yaz transfer döneminin kötü geçirildiğine inanan McCourt, teknik direktör Andre Villas-Boas olan iyi ilişkilerine rağmen Zubizarreta'nın biletini kesmek istiyor. Ünlü futbol adamının mevcut sözleşmesinin 2021 yılında sona erecek olması ise söz konusu operasyonun önündeki en büyük engel olarak gösteriliyor.

 


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