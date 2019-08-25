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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
25.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Luiz Gustavo adım adım Fenerbahçe'ye!

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Sarı lacivertlilerin Luiz Gustavo için bonservis bedeli olarak son teklifinin 5,5 milyon Euro olduğu belirtilirken, Marsilya’nın kabul ettiği ve transferin olumlu sonuçlandığı ifade edildi.

Fenerbahçe’ye transferde Fransa’dan iyi haber geldi...Fransız yayın organı La Provence, sarı lacivertlilerin, Luiz Gustavo ile anlaşma sağladığını ve Marsilya’nın satışa izin verdiğini bildirdi.

Haberde; Brezilyalı ön libero için Fransa Liegue 1 ekibi Marsilya’ya 5,5 milyon bonservis bedeli ödeneceği ifade edildi.

32 yaşındaki futbolcu, 2017’de Wolfsburg’dan 10 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu.

38 MAÇTA 4 GOL ATTI

Luiz Gustavo’nun takımı Marsilya, Finalsal Fair-Play anlaşması gereğinde bir sezonda bütçede en fazla 30 milyon Euro zarar edebilir. Bu rakımı tutturabilmek için 50 milyon Euro bulmak zorunda olan Fransız ekibinin, bu doğrultuda Gustavo’yu göndermeye sıcak baktığı bildirildi. Brezilya Milli Takımı’yla 39 karşılaşmada oynayan ve 2 gole imza atan Luiz Gustavo, geçen sezon Marsilya formasını toplamda 38 kez giydi. Tecrübeli oyuncu, 4 gol kaydetti.

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Luiz Gustavo adım adım Fenerbahçeye

Luiz Gustavo adım adım Fenerbahçeye

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