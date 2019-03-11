Luis Neto, Sporting Lizbon ile anlaştı
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Luis Neto, Sporting Lizbon ile anlaştı.
Zenit ile sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemeyen 30 yaşındaki futbolcunun, Portekiz devi ile 3 yıllık anlaşma sağladığı kaydedildi.
Ruslara yeni kontrat için ret yanıtı veren Neto, bir süredir kadroya alınmasına rağmen oynatılmıyor.
Neto, Fenerbahçe'de toplam 18 karşılaşmada forma giyerken, 7 sarı ve 1 kırmızı kart gördü. Performansı beğenilmeyen Portekizli futbolcunun kiralık sözleşmesi yenilenmemişti.
Neto Fenerbahçe'den ayrılarak eski takımı Zenit'e geri dönmüştü... (VİDEO)
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