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Luis Neto kimdir? Kaç yaşındadır?

Luis Neto kimdir, kaç yaşındadır sorusunun yanıtını merak eden Fenerbahçeliler konuyla ilgili detaylı araştırmalara bakmaya başladılar. Takımdaki birçok eksiği göz önüne alan Fenerbahçe yönetimi, Zenit'in stoper mevkisinde oynayan oyuncusu Luis Neto ile anlaştı. Peki, Luis Neto kimdir? Kaç yaşındadır?

Hürriyet Haber
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26 Mayıs 1988 tarihinde Portekiz'in Varzim şehrinde doğan Luis Neto, profesyonel kariyerine 2006 yılında Varzim kulübünde başladı. 2012 yılına kadar Varzim'de forma giyen Neto, 2012'de Siena ile anlaştı. Portekizli stoper 2013'te 6.5 milyon euro bonservis bedeliyle 2013 yılında Zenit'e transfer oldu. 2013 yılından beri Zenit forması giyen Neto, çıktığı 77 maçta 1 gol attı.

İlk kez 2013 yılında milli olan Neto, Portekiz formasıyla 14 maça çıktı. Neto, asıl mevkisi stoper olmasına karşın zaman zaman sağ bek ve defansif orta saha pozisyonlarında da oynayabiliyor. Luis Neto, kulüp kariyeri boyunca 271 maça çıkıp 5 gol 2 asist kaydetti.

Fenerbahçe daha önce Zenit'ten Bruno Alves ve geçen ay da Giuliano'yu transfer etmişti.

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