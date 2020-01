Luis Figo, Cristiano Ronaldo'nun Kobe Bryant tweetini kopyaladı

Cristiano Ronaldo, Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gigi Bryant'ın helikopter kazası sonucunda hayatını kaybetmesinin ardından Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

Ronaldo, paylaşımında ''Kobe ve kızı Gianna'nın ölümünü duymaktan büyük bir üzüntü yaşıyorum. Kobe, gerçek bir efsaneydi ve birçok kişiye ilham vermişti. Ailesi, arkadaşları ve kazada hayatını kaybeden tüm insanların ailesine başsağlığı diliyorum. Huzur içinde yat efsane'' sözlerini kullandı.

Bu tweetin ardından eski futbolcu Luis Figo da Kobe Bryant için bir paylaşım yaptı. Ancak Figo'nun tweeti, Cristiano Ronaldo'nun tweetiyle bire bir aynıydı...

Cristiano Ronaldo ve Luis Figo, aynı reklam ajansını kullanmıyor. Sosyal medya kullanıcıları ise Figo'yu 'copy-paste' yapmakla yani 'çalmakla' suçladı.

So sad to hear the heartbreaking news of the deaths of Kobe and his daughter Gianna. Kobe was a true legend and inspiration to so many. Sending my condolences to his family and friends and the families of all who lost their lives in the crash. RIP Legend💔 pic.twitter.com/qKb3oiDHxH