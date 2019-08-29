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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Luis Enrique'nin 9 yaşındaki kızı hayatını kaybetti
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Futbol
29.08.2019 - 23:04, Son Güncelleme:

Luis Enrique'nin 9 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

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Luis Enrique'nin 9 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

İspanyol teknik direktör Luis Enrique, kemik kanseri teşhisiyle 5 aydır tedavi gören 9 yaşındaki kızının öldüğünü duyurdu.

Luis Enrique, twitter hesabından ailesi adına yaptığı açıklamada, Xana adlı 9 yaşındaki kızının 5 aydır mücadele ettiği kemik kanserine yenik düşerek hayatını kaybettiğini bildirdi. 

Enrique kızına atfen, "Seni çok özleyeceğiz ama gelecekte buluşacağımız umuduyla hayatımızın her gününde seni hatırlayacağız. Ailemize öncülük eden yıldızımız olacaksın." ifadelerini kullandı. 

Enrique ailesi ayrıca, kızlarının hastalığı dolayısıyla yanlarında olan, destek veren ve hastanede ilgilenen herkese teşekkür etti. 
İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne 9 Temmuz 2018'de getirilen Enrique, ailevi sorunların ortaya çıkmasıyla Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda 26 Mart'ta oynanan Malta-İspanya maçında takımın başında olamamış, milli takım kampını terk ederek Barselona'ya dönmüştü. 

Luis Enrique'nin görevinin başında olamayacağını açıklaması üzerine de, yardımcısı Roberto Moreno 19 Haziran'da resmi olarak İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilmişti. 

Enrique'nin ailevi sebep olarak açıklanan kızının hastalığıyla ilgili sorunu bu zamana kadar saklı tutulmuş, İspanyol medyası da buna saygı göstermişti.

Arda Turan'ın paylaşımı: 

"Sevgili Bayım (Enrique) kızın Xana'nın kaybı için çok üzgünüm. Tüm kalbimle siz ve ailenizin acısını paylaşıyorum"

Luis Enriquenin 9 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

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