Luis Enrique yaz ayında Chelsea'ye
Chelsea'nin, yeni sezona teknik direktör Luis Enrique ile gireceği konuşuluyor.
Barcelona'dan ayrıldıktan sonra dinlenmeye çekilen Luis Enrique, önümüzdeki sezon sahalara dönmeye hazırlanıyor. İspanyol teknik adam, İngiltere Premier Lig devlerinden Chelsea'nin radarında.
İlk senesinde Chelsea'de şampiyonluk tadan Antonio Conte'nin aynı istikrarı sürdürememesi üzerine 47 yaşındaki Enrique'ye teklif yapıldığı iddia edildi.
İspanyol Sport Gazetesi'nin haberine göre Enrique bu teklife, "Sezon bitince görüşelim" yanıtını verdi. Dünyaca ünlü teknik adam sezon ortasında takımın başına geçmeye yanaşmadığını ancak yeni sezonda buna sıcak bakacağını ifade etti.
Londra temsilcisinde Antonio Conte'nin 2019'da bitecek olan sözleşmesi uzatılmadı. İtalyan çalıştırıcının başkent ekibindeki geleceği tartışma konusu.
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