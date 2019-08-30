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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
30.08.2019 - 09:39, Son Güncelleme:

Luis Enrique kimdir?

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Luis Enrique kimdir?

İspanyol teknik direktör Luis Enrique, kemik kanseri teşhisiyle tedavi gören kızının hayatını kaybettiğini duyurdu. Barcelona kulübü de Luis Enrique’nin kaybı için sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları yayınladı. Peki, Luis Enrique kimdir?

Luis Enrique Martínez García ya da bilinen adıyla Luis Enrique, 8 Mayıs 1970 tarihinde dünyaya geldi.

Kulüp kariyeri

Futbola Real Sporting de Gijón'da başlayan Luis Enrique, kariyerinde iki büyük İspanyol kulübünde oynadı. 1991-96 yıllarında Real Madrid forması giydi. Daha sonra sözleşmesinin bitmesiyle FC Barcelona'nın yolunu tuttu. Barcelona'da ilk yıllarında taraftarlarca kuşkuyla bakılan Enrique, daha sonra taraftarın kalbini kazanmasını bildi ve takımda 8 yıl futbol oynadı. Barcelona'ya gelmeden önce daha defansif bir orta saha oyuncusuyken bu takıma transferinden sonra forvet olarak görev aldı ve gol krallığı unvanını yakaladı.



Milli Takım kariyeri

Luis Enrique, İspanya'nın 1994, 1998 ve 2002 FIFA Dünya Kupası kadrolarıyla, 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosunda yer aldı. Ayrıca ülkesinde düzenlenen 1992 Yaz Olimpiyatları'nda takımıyla altın madalya kazandı. Millî takımıyla 62 maça çıkıp 12 gol attı. 22 Haziran 2002 tarihli Güney Kore maçından sonra millî takımı bıraktı.
Luis Enrique, futbolu bıraktıktan sonra bir süre sörf yapmak için Avustralya'da yaşadı. Ayrıca birçok maraton koşusuna da katıldı.

Takımıyla son maçına 16 Mayıs 2004 tarihli Racing de Santander maçında çıkan Enrique, 10 Ağustos 2004'te emekliliğini açıkladı. Aynı yıl Pele tarafından yaşayan en iyi futbolcular arasında gösterildi.

İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne 9 Temmuz 2018'de getirilen Enrique, ailevi sorunların ortaya çıkmasıyla Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda 26 Mart'ta oynanan Malta-İspanya maçında takımın başında olamamış, milli takım kampını terk ederek Barselona'ya dönmüştü.

Luis Enrique'nin görevinin başında olamayacağını açıklaması üzerine de, yardımcısı Roberto Moreno 19 Haziran'da resmi olarak İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilmişti.

 

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