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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
08.03.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Luigi Datome: Kesinlikle Obradovic NBA'de...

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Luigi Datome: Kesinlikle Obradovic NBA'de...

Fenerbahçe Beko'nun İtalyan yıldızı Luigi Datome, NBA.com'un İspanyol versiyonuna verdiği röportajda birçok konuya değinirken Zeljko Obradovic ile de açıklamalarda bulundu.

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Luigi Datome, NBA.com'un İspanyol versiyonuna açıklamalarda bulundu.

"Bir İstanbul aşığıyım"

İlk olarak Fenerbahçe ve İstanbul hakkında konuşan Datome, "Hiçbir zaman gevşeme imkanınız olmasa da bu kulübün parçası olduğum için çok mutluyum. Her gün bizim için ayrı bir meydan okuma. Bu kadar yüksek seviyedeyseniz hedefe ulaşmak oldukça komplike bir hale geliyor. Çok büyük özveri gerektiriyor. Zor bir mücadele ama bu nedenle Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Aynı zamanda tam anlamıyla bir İstanbul aşığıyım" dedi.

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"Onun oyuncusu olduğum için gurur duyuyorum"

Zeljko Obradovic hakkındaki soruları da cevaplayan Datome, "Onunla çalışmak çok iyi bir şey ama aynı zamanda da çok zor. Ama sonunda onun için oynuyorsan kazanmak için oynuyorsun demek. Zeljko'dan çok fazla şey öğrenebiliyorsunuz ki bunlar sadece basketbol ile sınırlı değil hayatla da ilgili. Harika bir ilişkimiz var. Dört yıldır onun oyuncusu olduğum için gurur duyuyorum" dedi.

Datome ayrıca, "Basketbol en önemli şey değil. Aynı zamanda iyi bir insan olmak ve kurallara saygı duymak gerekiyor. Herhangi bir takımda herhangi biri süperstar olamaz. Obradovic'in söylediği şey takımın her şeyin üstünde olduğu. Onu ilk gördüğümde beni en çok etkileyen şey rekabet etme arzusuydu. Birçok aşamada her şeyi kazanmayı başardı. Buna rağmen onun gibi biri kazanmak adına bu açlığı gösteriyorsa sizin de en azından onun seviyesinde olmanız gerekiyor. Bu gerçek bir liderlik" ifadelerini kullandı.

Sinirlenince yüzünün kırmızıya dönmesi konusunda düşüncesi sorulan Datome, "Birçok insan onu televizyonda böyle görünce bana yazıyorlar fakat ben onu her gün böyle görüyorum. O nedenle beni çok şaşırmıyor. Yıllardır onunla oynayan kişiler olarak yapmamamız gerekeni ve onu memnun edecek şeyi ne zaman yapmamız gerektiğini hemen biliyoruz. Kısacası, kızdığı zaman onu yalnız bırakıp sakinleşene kadar beklemek daha iyi" dedi.

Hem NBA'de hem EuroLeague'de görev yapmış bir oyuncu olarak Obradovic'in NBA'de çalışıp çalışamayacağına ilişkin soruyu cevaplayan Datome, "Evet kesinlikle NBA'de çalışabilir. Orada farklı bir basketbol var ama Obradovic'i farklı kılan sadece koçluk yetenekleri değil. O bu oyunun bir öğrencisi. Basketbol izlemeyi bırakmıyor. Nitekim Obradovic'ten daha kötü koçlarım oldu" açıklamasını yaptı.

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