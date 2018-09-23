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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
23.09.2018 - 23:45, Son Güncelleme:

Lugano'dan Fenerbahçe'ye ziyaret

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Lugano'dan Fenerbahçe'ye ziyaret

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2006-2011 yıllarında forma giyen Uruguaylı Diego Lugano, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ile eski takım arkadaşlarını ziyaret etti.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarı-lacivertli takımın Beşiktaş ile yarın yapacağı karşılaşmayı yayıncı kuruluşa yorumlamak için İstanbul'a gelen eski futbolcu Lugano, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcularla bir araya geldi.

Ziyaret sırasında Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulunan Lugano, "Burada uzun yıllar geçirdim. Çok güzel izler bıraktığıma inanıyorum. Fenerbahçe’de geçirdiğim yıllar benim için son derece güzeldi." ifadelerini kullandı.

Futbolu bıraktıktan sonra eski takımlarından Sao Paulo'nun sportif direktörlüğünü yapan Lugano, kulübüyle Fenerbahçe arasındaki ilişkileri yakınlaştırmak için Ali Koç ile görüş alışverişinde bulunduklarını dile getirdi.

Fenerbahçe'nin bir değişim içinde olduğunu vurgulayan Lugano, "Kulüp değişim sürecinde ve bu süreç her zaman zorludur. İnsanların sabra ihtiyacı var. Fenerbahçelilerin bunu bilmesi gerekiyor. Fenerbahçe özlediği, istediği başarılara muhakkak ulaşacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Diego Lugano, ziyarette Ali Koç’a üzerinde isminin yazılı olduğu imzalı Sao Paulo forması hediye etti.

Luganodan Fenerbahçeye ziyaret

Luganodan Fenerbahçeye ziyaret

Luganodan Fenerbahçeye ziyaret

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