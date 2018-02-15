Ludogorets - Milan maçı hangi kanalda saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Ludogorets - Milan maçı bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nin önemli bir karşılaşması olacak. Sporseverler karşılaşmanın hangi kanalda saat kaçta yayınlanacağını merak ediyor. Peki Östersunds – Arsenal maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu bugün oynanacak olan maçlarla devam edecek, Ludogorets - Milan maçı da sporseverlerin sonucunu merakla beklediği karşılaşmalar arasında yer alıyor. Sezon başında önemli isimleri kadrosuna katan ve önemli yatırımlar yapan ancak beklentileri bir türlü karşılayamayan Milan, Ludogorets turnuvanın dışına iterek kupayı alma yolunda ilerlemek istiyor. Ludogorets - Milan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte detaylı bilgiler...
LUDOGORETS - MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçına komşumuz Bulgaristan'ın temsilcisi Ludogorets Razgrad sahasında İtalyan ekibi Milan'ı ağırlayacak. 15 Şubat Perşembe günü TSİ 21.00'de Gradski Dianko Stefanov Stadı'nda oynanacak müsabakayı Sırp hakem Milorad Mazic yönetecek. Mazic'in yardımcılıklarını ise Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapacak. Merakla beklenen Ludogorets-Milan maçı Tivibu Spor 3'ten canlı olarak naklen izlenebilecek.
LUDOGORETS - MİLAN MAÇI ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKENLER
Bulgar teknik adam, Dimitar Dimitrov'un yönetimindeki Ludogorets Razgrad, UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Medipol Başakşehir ile birlikte C Grubu'nda mücadele etmiş, Sporting Braga, Medipol Başakşehir ve Hoffenheim'ın olduğu gruptan Braga'nın ardından 2. sırada çıkmıştı.
İtalyan Milli takımı ve Milan'ın efsane isimlerinden Gennaro Gattuso yönetimindeki AC Milan ise AEK Atina, Rijeka ve Austria Wien ile mücadele ettiği D Grubu'nu birinci olarak tamamlayarak büyük bir başarıya imza atmıştı.
UEFA AVRUPA LİGİ SON 32 TURU MAÇLARI
Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk maçlarının birçoğu aynı saatte başlarken, rövanş maçları ise haftaya oynanacak. Kızılyıldız - CSKA Moskova maçı 13 Şubat Salı akşamı oynanmış ve ilk 32 turu başlamıştı.
İşte diğer maçlar...
Aek Atina - Dynamo Kiev
Borussia Dortmund - Atalanta (Tivibu Spor 2, TRT 1)
Celtic - Zenit (Tivibu Kanal 82)
FC Astana - Sporting Lizbon (Tivibu Spor 2)
Lyon - Villarreal (Tivibu Spor 3)
Napoli - RB Leipzig (Tivibu Spor 2)
Real Sociedad - Salzburg (Tivibu Kanal 82)
Östersunda FK - Arsenal (Tivibu Spor 4)
Spartak Moskova - Athletic Bilbao
FCSB - Lazio
FC Kopenhag - Atletico Madrid (Tivibu Spor 4)
Ludogorets - Milan (Tivibu Spor 3)
Marsilya - Braga
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