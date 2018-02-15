Ludogorets - Milan maçı hangi kanalda saat kaçta?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLudogorets - Milan maçı hangi kanalda saat kaçta?
Spor Arena Ludogorets - Milan maçı hangi kanalda saat kaçta?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
15.02.2018 - 13:35, Son Güncelleme:

Ludogorets - Milan maçı hangi kanalda saat kaçta?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

UEFA Avrupa Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Ludogorets - Milan maçı bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nin önemli bir karşılaşması olacak. Sporseverler karşılaşmanın hangi kanalda saat kaçta yayınlanacağını merak ediyor. Peki Östersunds – Arsenal maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

 UEFA Avrupa Ligi son 32 turu bugün oynanacak olan maçlarla devam edecek, Ludogorets - Milan maçı da sporseverlerin sonucunu merakla beklediği karşılaşmalar arasında yer alıyor. Sezon başında önemli isimleri kadrosuna katan ve önemli yatırımlar yapan ancak beklentileri bir türlü karşılayamayan Milan, Ludogorets turnuvanın dışına iterek kupayı alma yolunda ilerlemek istiyor. Ludogorets - Milan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte detaylı bilgiler...

LUDOGORETS - MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçına komşumuz Bulgaristan'ın temsilcisi Ludogorets Razgrad sahasında İtalyan ekibi Milan'ı ağırlayacak. 15 Şubat Perşembe günü TSİ 21.00'de Gradski Dianko Stefanov Stadı'nda oynanacak müsabakayı Sırp hakem Milorad Mazic yönetecek. Mazic'in yardımcılıklarını ise Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapacak. Merakla beklenen Ludogorets-Milan maçı Tivibu Spor 3'ten canlı olarak naklen izlenebilecek.

LUDOGORETS - MİLAN MAÇI ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKENLER

Bulgar teknik adam, Dimitar Dimitrov'un yönetimindeki Ludogorets Razgrad, UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Medipol Başakşehir ile birlikte C Grubu'nda mücadele etmiş, Sporting Braga, Medipol Başakşehir ve Hoffenheim'ın olduğu gruptan Braga'nın ardından 2. sırada çıkmıştı.

İtalyan Milli takımı ve Milan'ın efsane isimlerinden Gennaro Gattuso yönetimindeki AC Milan ise AEK Atina, Rijeka ve Austria Wien ile mücadele ettiği D Grubu'nu birinci olarak tamamlayarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

UEFA AVRUPA LİGİ SON 32 TURU MAÇLARI

Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk maçlarının birçoğu aynı saatte başlarken, rövanş maçları ise haftaya oynanacak. Kızılyıldız - CSKA Moskova maçı 13 Şubat Salı akşamı oynanmış ve ilk 32 turu başlamıştı.

İşte diğer maçlar...

Aek Atina - Dynamo Kiev

Borussia Dortmund - Atalanta (Tivibu Spor 2, TRT 1)

Celtic - Zenit (Tivibu Kanal 82)

FC Astana - Sporting Lizbon (Tivibu Spor 2)

Lyon - Villarreal (Tivibu Spor 3)

Napoli - RB Leipzig (Tivibu Spor 2)

Real Sociedad - Salzburg (Tivibu Kanal 82)

Östersunda FK - Arsenal (Tivibu Spor 4)

Spartak Moskova - Athletic Bilbao

FCSB - Lazio

FC Kopenhag - Atletico Madrid (Tivibu Spor 4)

Ludogorets - Milan (Tivibu Spor 3)

Marsilya - Braga

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

2018 Kış Olimpiyatları madalya sıralaması - Pyeongchang Kış Olimpiyatları madalya sırası

Ricardo Quaresma'dan şok karar!

Olay sözler... 'Kocaman öyle bir tokat attı ki!'

Şampiyonluktaki tek rakiplerini ve liderlik tarihini açıkladı! Kocaman analiz...