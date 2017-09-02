'Lucescu'nun unuttuğu önemli bir şey var!'

1-Lucescu’nun ilk 11 tercihlerini nasıl buldunuz?

Aday kadroya çağırdığı isimler kadar ilk 11’e alıp almadığı oyuncularla da tartışmaya açık.

*Caner Erkin sezona iyi bir giriş yaptı ama yedek? Neden çünkü Lucescu, çıkan değil kalan sol beki tercih ediyor. Köybaşı sözünü dinler.

*İdeal stoper Ömer Toprak,tribünde devşirme stoper Topal onun yerinde. Ha şunu da söylemeliyim: Toprak’ın milli takım maçları pek parlak değil.

*Dört ön libero var. Neden? Maç öncesinde saklı cevabı. Ne dedi Lucescu? “Kaybeden gider”. Rumen hoca önce beraberlik hedefliyor.

2-Lucescu’nun ‘önce savunma’ demesi mantıklı değil miydi?

Lucescu’nun kendi oyun felsefesi için mantıklı. Hiç şaşırtıcı değil. Galatasaraylılar ve Beşiktaşlılar için şaşırtıcı değil. Fakat Lucescu şunu unutuyor: Bizim illerin futbol takımları iyi savunma yapmayı bilmez. Lucescu bu kadroyu alıp işleyerek uzun lig maratonunda belki iyi savunmacı yapabilir ama kısa vadeli sonuç alması gereken milli takımda işi zor.

3-İkinci devre nasıl bir hamle bekliyorsunuz?

Skor zaten ne yapılması gerektiğini söylüyor: Ön libero sayısını eksiltecek. Arda ve Oğuzhan’ı ben olsam birlikte sürerim sahaya. Ayrıca Caner’i de alırım. Ama Lucescu 2-2’ye razıysa daha temkinli değişiklikler yapacaktır. Fakat öncelikle takımın konsantrasyonu çok iyi değil. Takımda bir kan uyumu ve ruh uyumu yok.