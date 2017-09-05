Lucescu'nun kadrosunda bir eksik var!

İçerde oynamak Türkiye için bir avantaj olabilir mi?

Olmaz. Hırvatistan grupta oynadığı diğer maçlarda deplasmanda ne kadar başarılı bir takım olduğunu gösterdi. Dışarıda oynadığı maçların sadece 1'ini kaybeden Hırvatlar, Kosova'yı 6-0, Finlandiya'yı da 1-0 yendi. Öte yandan yoğun taraftar desteği ay-yıldızlı takım için itici bir güç olacaktır.

Türkiye nasıl kazanır?

Hırvatistan, 7 maçta sadece 2 gol yedi. Buna bakarak Hırvatistan'ın hücumdan önce savunmayı düşünen bir anlayışta sahaya çıktığını söyleyebiliriz. Kosova'ya attıkları 6 gol bir kernara, Hırvatların son 4 maçında en farklı zaferi 2-0'lık İzlanda'ya karşı alındı.

Türkiye Hırvatistan'ın bu katı savunmasını kırmak için daha agresif olmak zorunda ve topu çevirerek daha sabırlı ve kontrollü bir oyun sergilemeli. İleride adam eksiltecek, duvar paslarıyla hücum zenginliğini artıracak Emre Mor tarzı oyunculara ihtiyacımız olacak. Aksi takdirde bu duvar aşılamaz.

Lucescu'nun çift forvet tercih etmesi ne gibi etmenlere yol açar?

Lucescu'nun bu maçta sadece 3 puana odaklandığını gösteriyor bu. Burak ve Cenk Tosun'un yan yana oynaması, takımın çift forvetli bir sistemde sahada çıkacağını göstermez. Burak ya da Cenk kanat oynayabilir. Diğer yandan Çağlar Söyünç, Kaan Ayhan gibi tecrübesiz oyuncuların savunmada oluşu her zaman için risk taşıyacak. Bol gollü bir maç izleyebiliriz.