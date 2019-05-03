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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ajansspor
03.05.2019 - 12:35, Son Güncelleme:

Lucescu'nun anlaştığı takımı açıkladılar!

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Lucescu'nun anlaştığı takımı açıkladılar!

Milli Takım'daki görevinden ayrıldıktan sonra adı sık sık Beşiktaş'la anılan Mircea Lucescu için ülkesi Romanya'dan flaş bir açıklama geldi. Rumen teknik adamın yeni sezonda çalıştıracağı takım belli oldu mu? İşte detaylar...

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in sezon sonunda A Milli Takım'ın başına geçecek olmasıyla birlikte yeni teknik direktörün kim olacağı büyük bir merak konusu. Adaylardan bir tanesi de Mircea Lucescu. Her ne kadar 73 yaşındaki teknik adam Beşiktaş'la anlaştığını net bir dille yalanlasa da iddialar bitmek bilmiyor.

Rumen basınında ise eski futbolculardan Danut Lupu, Lucescu ile ilgili bir bilgi paylaştı. Lupu'yu göre Lucescu çoktan bir takımla anlaştı:

"Size bir şey söyleyeyim mi? Lucescu bir takımla anlaştı. Şimdilik sessiz kalmayı tercih ediyor. Yeni sezonun başlamasına daha var. Eğer o size hangi takımla anlaştığını açıklamıyorsa ben de açıklamam. Yakında göreceksiniz. Türkiye ya da başka bir ülkeden mi bilmiyorum."

Lucescu ne demişti?

Rumen teknik adam geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'la anlaştığı haberleri üzerine şunları söylemişti:

“Şu anda teknik direktörlüğü özlemiş değilim. Gayet iyiyim. Beşiktaş’a gitmiyorum. Bunları size kim söylüyor?”

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