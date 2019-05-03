Lucescu'nun anlaştığı takımı açıkladılar!
Milli Takım'daki görevinden ayrıldıktan sonra adı sık sık Beşiktaş'la anılan Mircea Lucescu için ülkesi Romanya'dan flaş bir açıklama geldi. Rumen teknik adamın yeni sezonda çalıştıracağı takım belli oldu mu? İşte detaylar...
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in sezon sonunda A Milli Takım'ın başına geçecek olmasıyla birlikte yeni teknik direktörün kim olacağı büyük bir merak konusu. Adaylardan bir tanesi de Mircea Lucescu. Her ne kadar 73 yaşındaki teknik adam Beşiktaş'la anlaştığını net bir dille yalanlasa da iddialar bitmek bilmiyor.
Rumen basınında ise eski futbolculardan Danut Lupu, Lucescu ile ilgili bir bilgi paylaştı. Lupu'yu göre Lucescu çoktan bir takımla anlaştı:
"Size bir şey söyleyeyim mi? Lucescu bir takımla anlaştı. Şimdilik sessiz kalmayı tercih ediyor. Yeni sezonun başlamasına daha var. Eğer o size hangi takımla anlaştığını açıklamıyorsa ben de açıklamam. Yakında göreceksiniz. Türkiye ya da başka bir ülkeden mi bilmiyorum."
Lucescu ne demişti?
Rumen teknik adam geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'la anlaştığı haberleri üzerine şunları söylemişti:
“Şu anda teknik direktörlüğü özlemiş değilim. Gayet iyiyim. Beşiktaş’a gitmiyorum. Bunları size kim söylüyor?”
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