Lucescu'dan Sivasspor ve Trabzonspor ziyareti
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Trabzonspor'un Antalya'da yaptığı kampı ziyaret etti.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Mircea Lucescu'nun Antalya Belek'te devam eden Trabzonspor'un kampını ziyaret ettiği belirtildi.
Karadeniz ekibinin futbol şube sorumluları Haluk Şahin ve Özer Bayraktar'ın da bulunduğu ziyarette teknik direktör Ünal Karaman ile kısa süre sohbet eden Lucescu'nun, bordo-mavili takıma başarılar dileyerek kamptan ayrıldığı kaydedildi.
Lucescu'nun ayrıca genç oyuncu Yusuf Yazıcı ile görüşerek başarı dileğinde bulunduğu aktarıldı.
SİVASSPOR'A ÖVGÜ
Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'i ziyaret etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekibin Antalya'da kamp yaptığı otele yardımcılarıyla birlikte gelen Lucescu, teknik direktör Hakan Keleş, Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Faruk Taşseten ve teknik heyet tarafından karşılandı.
Lucescu, yaklaşık 30 dakika görüştüğü Keleş'e görevinde başarılar dileyerek, kendisinin kırmızı-beyazlı ekibin başında iyi işler yaptığını belirtti. Türk futbolunun geleceği hakkında da fikir alışverişinde bulunulan ziyarette Keleş, Lucescu ve ekibine teşekkür etti.
Taşseten ise Sivas'a İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük altyapı tesisini kazandırdıklarını ifade ederek, genç ve yetenekli sporcuları Türk futboluna kazandırmak istediklerini vurguladı.
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