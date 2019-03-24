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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
24.03.2019 - 11:02, Son Güncelleme:

Lucescu'dan Şenol Güneş açıklaması!

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Lucescu'dan Şenol Güneş açıklaması!

A Milli Takım eski hocası Mircea Lucescu, Arnavutluk maçı sonrası, açıklamalarda bulundu.

Galibiyetin çok önemli olduğunu vurgulayan Luce, “Arnavutluk, oyuncularının neredeyse tamamı yurtdışında oynayan, tehlikeli bir takım. Onları evinde yenmek büyük başarı, çok iyi bir sonuç. Bu sonuçla birlikte hem onları yarışın dışına itiyorsunuz, hem de takım olarak büyük özgüven sağlıyorsunuz. Şenol Güneş’i ve tüm oyuncuları tebrik ediyorum” dedi.

‘Güneş’in tercihleri doğru’

Lucescu şöyle devam etti: “Genç oyuncular, takım için önemli. Görevde bulunduğum sürece tek konsantrasyonum genç yetenekler üzerineydi. Ancak yarışma zamanı, kadroyu tamamen gençlerden oluşturamazsınız. Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Emre Belözoğlu... Onların sahada olmaları doğru. Tecrübeli oyuncular büyük yarışmalarda sahada fark yaratırlar.”

Türkiye’ye başarılar...’

“Şimdi Moldova karşılaşması daha da önem kazandı. Alınacak galibiyet, Arnavutluk karşısında elde edilen sonucu daha anlamlı kılacaktır. Eskişehir’deki maçta Şenol Güneş ve Türkiye’ye başarılar diliyorum.” Şu anda Bükreş’te bulunan Lucescu, geleceği ile ilgili ısrarlı sorularımızı da net bir dille cevapladı: “Şu anda bir planım yok. Dinleniyorum. Ne olacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz...”

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Lucescudan Şenol Güneş açıklaması

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