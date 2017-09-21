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Lucescu'dan savunmaya sürpriz takip!

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun savunma oyuncusu Mustafa Akbaş'la ilgili kendisinden bilgi aldığını ifade etti.

Hürriyet Haber
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Trabzonspor'un iki genç yıldız adayı Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün Başakşehir maçındaki performansını çok beğenen Mircea Lucescu'nun bordo-mavili kulüpten sürpriz bir ismi daha takip ettiği ortaya çıktı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Rumen çalıştırıcının kendisini arayarak stoper Mustafa Akbaş'la ilgili bilgi aldığını ifade etti.

"MUSTAFA AKBAŞ'A SAHİP ÇIKMALIYIZ"

Trabzonspor'da performansı en çok eleştirilen futbolcuların başında gelen 27 yaşındaki oyuncuya sahip çıkılması gerektiğini belirten Yanal, "Mustafa geçen sezon sakatlanmasına rağmen özveriyle oynamaya devam etti. Oyuncumuza hakaret etmek yerine sahip çıkmalıyız" dedi.(Yeni Şafak)

LucescuMustafa AkbaşMilli TakımTrabzonspor
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