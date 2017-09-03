Lucescu'dan maç sonunda tepki!

İşte Lucecsu'nun maç sonu sözleri:



"Oyuncularımla konuştum, gerekenleri onlara söyledim zaten. Ukrayna daha iyiydi, daha organizelerdi.



HAKEM TEPKİSİ

Daha dikkatli oynamalı ve oyunu kontrol etmeliydik. Ukrayna bizden daha iyiydi. Hakem hataları tarafından beslendiler. İlk gol ofsayt, 2. gol dışardan çevrildi top bir de penaltımız verilmedi, Serdar'a yapılan hareket de kırmızı. Ben kendi oyunumuzdan memnun değilim. Fizik olarak hazır değiller ve Ukrayna fizik olarak bizden daha iyiydi.

Her hafta oynayan oyunculardan kurulu bir takımdı. Evimizde başka bir maça çıkacağız. Hala şansımız var. 3 gün içinde farklı bir ekip görmeyi umuyorum. İzlanda'nın yenilmesiyle tamamen dengeler değişti. Aşağıdaki takımlara umut verdiler. Bize bağlı. Farklı bir şekilde çıkmamaız lazım sahaya. İsim vermek istemiyorum ama, az antrenman yapmış oyunculardan değil, farklı oyunculardan bir kadro kuracağım."