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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
26.03.2018 - 21:39, Son Güncelleme:

Lucescu'dan kadro yorumu: "3-4 abi olacak"

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Lucescu'dan kadro yorumu: "3-4 abi olacak"

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Karadağ maçı öncesi yaptığı açıklamada, "1 sene içinde elimdeki oyuncu grubuyla iyi bir sonuç almam lazım. Yeterli zamanım olmasa da seyircilerin istediği takımı ortaya çıkarmak istiyorum" dedi.

A Milli Takım'ın hazırlık maçında yarın Karadağ ile oynayacağı maç öncesi Teknik Direktör Mircea Lucescu ve Cengiz Ünder açıklamalarda bulundu.
Genç bir takım kurduklarını aktaran Lucescu, "Ne kadar az konuşursak o kadar iyi. Çalışmak lazım. Bazı şeyleri değiştirmeye çalışıyorum. 10 tecrübeli, 1 genç ile oynamak kolay ama 5 genç ile bir şeyler yapmak çabuk olmuyor. Antrenöre işini yapmak için müsaade etmek lazım. Sadece gençlerden ekip kurup da, içine tecrübeli abiler koymadan mümkün değil, kolay değil. 3-4 abi olacak ve bu abiler de gençlere örnek olarak yol gösterecek" dedi.

Lucescudan kadro yorumu: 3-4 abi olacak

"Tecrübeli oyuncuları her zaman takıma alacağım"

Tecrübeli oyuncuların önemine değinen Mircea Lucescu, "5-6 yıl beraber oynayabilecek bir takımı düşündüğüm gençlere daha fazla şans verdim. Tabii ki tecrübeli oyunculara ihtiyacım var. Nerede oynarsa oynasın, milli takıma yardımcı olacaksa, tecrübeli oyuncuları her zaman takıma alacağım. Benim için önemli olan, bütün oyuncuların milli takıma gelmek istemesini sağlamak. Tekrar milli takımda oynama isteklerini ortaya çıkarmak çok önemli" şeklinde konuştu.

"Seyircilerin istediği takımı ortaya çıkarmak istiyorum"

Yeni bir ekip kurmak için gereğini yapacağını aktaran deneyimli teknik adam, "1 sene içinde elimdeki oyuncu grubuyla iyi bir sonuç almam lazım. Bütün arzumla, isteğimle, yeterli zamanım olmasa da seyircilerin istediği takımı ortaya çıkarmak istiyorum. Kolay değil. Kulüplerin kendi seyircisi var ve milli takım tüm ülkeyi kapsıyor. Sabrımız olursa, çok iyi bir ekip olacağımıza eminim. Romanya'da, Dinamo Bükreş'te, Ukrayna'da, İtalya'da hep bunları yaptım. Yeni bir ekip kurmak için gerekenleri yaptım" diye konuştu.

Milli futbolcu Cengiz Ünder ise, "Avrupa'da şu anda iyi giden bir performansımız var, benim olsun, Enes'in olsun, Cenk abinin olsun, Çağlar'ın olsun. Şu an performansımız iyi gidiyor, milli takıma yansıtırsak iyi olacaktır. İlerleyen zamanlarda bunu milli takıma da yansıtırsak, gelecek daha iyi olacak" dedi.

Lucescudan kadro yorumu: 3-4 abi olacak

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