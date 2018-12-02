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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
02.12.2018 - 15:16, Son Güncelleme:

Lucescu'dan EURO 2020 değerlendirmesi! 'Rakiplerimiz...'

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Lucescu'dan EURO 2020 değerlendirmesi! 'Rakiplerimiz...'

Türkiye'nin EURO 2020'deki grubunu değerlendiren Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu grubun zor olduğunu söyledi.

Türkiye, EURO 2020 eleme gruplarında Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra'yla eşleşti.

Grubu değerlendiren Lucescu şunları söyledi:

"Takımlar arasında çok büyük ayrım yapmamak lazım şu anda. Bunlar büyük turnuvalar kolay değil. Kesinlikle bütün maçlara konsantre olmamız, iyi hazırlanmamız lazım. Takım olarak hazırlanıp kazanmamız lazım. Umarım ilk maçımız Fransa ile olmaz.

Andorra, Moldova'ya karşı da kazanmamız lazım. Hepsi çok önemli. İzlanda'yla son 2 yılda 4 defa oynamamız bir avantaj. Oyuncuları tanıyoruz, oynama şekillerini biliyoruz. Son dünya kupasında iki sene önceki performansı ortaya koyamadılar. Yaşlanan bir takım. Oynadıkları futbol fiziğe dayalı. Fransa da başka bir futbol oynuyor. Hepsine hazırlıklı olmamız gerekiyor.

Yeni bir takım oluşturmaya çalıştık. Bazı maçları deneyimsizlikten ya da bireysel hatalardan kaybediyoruz. Diğer takımları domine ederiz diye düşünüyorum kendi oyunumuzu oynarsak.

Bütün gruplarda 2-3 zorlu takım var. Arnavutluk iyi bir takım, zor bir grup.

Yeni bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Arnavutluk da onu yapmaya çalışıyor ama Serie A'da oynayan sekiz dokuz oyuncuları var. Yabana atmamak lazım. Belki Andorra için kolay diyebiliriz. Moldova da iyi bir takım."

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A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu!2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) eleme gruplarının kura çekimi, gerçekleştirildi. Türkiye'nin Euro 2020 elemelerindeki grubu belli oldu. Milli takımımız grubunda, Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile eşleşti.
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