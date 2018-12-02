Lucescu'dan EURO 2020 değerlendirmesi! 'Rakiplerimiz...'
Türkiye'nin EURO 2020'deki grubunu değerlendiren Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu grubun zor olduğunu söyledi.
Türkiye, EURO 2020 eleme gruplarında Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra'yla eşleşti.
Grubu değerlendiren Lucescu şunları söyledi:
"Takımlar arasında çok büyük ayrım yapmamak lazım şu anda. Bunlar büyük turnuvalar kolay değil. Kesinlikle bütün maçlara konsantre olmamız, iyi hazırlanmamız lazım. Takım olarak hazırlanıp kazanmamız lazım. Umarım ilk maçımız Fransa ile olmaz.
Andorra, Moldova'ya karşı da kazanmamız lazım. Hepsi çok önemli. İzlanda'yla son 2 yılda 4 defa oynamamız bir avantaj. Oyuncuları tanıyoruz, oynama şekillerini biliyoruz. Son dünya kupasında iki sene önceki performansı ortaya koyamadılar. Yaşlanan bir takım. Oynadıkları futbol fiziğe dayalı. Fransa da başka bir futbol oynuyor. Hepsine hazırlıklı olmamız gerekiyor.
Yeni bir takım oluşturmaya çalıştık. Bazı maçları deneyimsizlikten ya da bireysel hatalardan kaybediyoruz. Diğer takımları domine ederiz diye düşünüyorum kendi oyunumuzu oynarsak.
Bütün gruplarda 2-3 zorlu takım var. Arnavutluk iyi bir takım, zor bir grup.
Yeni bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Arnavutluk da onu yapmaya çalışıyor ama Serie A'da oynayan sekiz dokuz oyuncuları var. Yabana atmamak lazım. Belki Andorra için kolay diyebiliriz. Moldova da iyi bir takım."
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle