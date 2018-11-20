Lucescu'dan eleştirilere yanıt: Beğenilmeye ihtiyacım yok

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Ukrayna ile 0-0 berabere kalınan özel maçın ardından açıklamalar yaptı. İki takımın da genç bir ekiple sahada olduğunu dile getiren Lucescu, "Andriy Shevchenko ile maçtan önce konuştum. Shevchenko'nun takımının yarısı Shakhtar ve yarısı Dinamo Kiev'den kurulu. Biz de onlar gibi olmak istiyoruz. Bu gelişimi yaptılar, biz de yapmak istiyoruz. Ukrayna da gençti, biz de. Ama onların oyuncuları Şampiyonlar Ligi'nde UEFA Avrupa Ligi'nde oynuyor. Sorun değil, bunu da aşacağız." ifadelerini kullandı.

İkisi resmi ikisi hazırlık maçı olmak üzere son dört resmi karşılaşmada gol atamayan Milli Takım'un durumuyla ilgili konuşman Lucescu, "Sonuç ilgimi çekmiyor. Ben bir sistem kurmaya çalışıyorum. Kimin üzerine sistem kuracağımı düşünüyorum. Devamlılık lazım. Geçen seneden, bu seneye 8-9 önemli oyuncu var. Başka oyuncu yok. Yoklar yani. Oyuncular umarım kendi kulüplerinde de oynarlar. marta kadar süremiz var. Umarım kendi kulüplerinde oynadıktan sonra ne oynadıklarını bilerek tekrar toplanacağız. Ukrayna, kendi grubunda birinci oldu. Hızlı oynayan, genç bir ekip. Bizim de onlar gibi olmamız ve o seviyede oynamamız lazım." dedi.

Kendisine yönelik "Tazminat almak istiyor" eleştirilerine yanıt veren tecrübeli çalıştırıcı, "Milli Takım'da kontrat yok! Ülke aşkına, futbol sevgisi aşkına, ülkedeki insanlar için buraya gelmelisiniz. Bu ruha sahip olan arkadaşlarla yolumuza devam edeceğiz. Konuşan insanların beni beğenmesine gerek yok. Benim arkamda başarılarla dolu tarih var. Kontrat falan bunları konuşanlar ne diyor, bilmiyorum. Benim mesleğime ve insanlığa saygım var. Onların Milli Takım'a hiçbir katkıları yok sadece eleştiriyorlar!" ifadelerini kullandı.