Lucescu'dan dikkat çeken sözler... 'Yeni sistemimiz...'

İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesine konuşan teknik adam, “Beraber oynamaya ve kazanmaya alışmış futbolcu grubu elimde yok. Türkiye’de para var, siz İtalyanlar’ın hayal ettiği yeni stadyumlar var ama İtalya’daki gibi futbolcular yok.” Muhabirin, “Ligdeki futbolcuların yüzde 65’i yabancı, fakat ülke dışında oynayan Türk futbolcular var” vurgusu sonrasında Lucescu, “Federasyonla yabancı sayısına limit koyacağız. Doğu ülkelerinde bunu yapmadan olmaz” dedi.

Lucescu, Süper Lig'deki yabancı futbolcu sayısı ile ilgili de, "Federasyonla sahadaki yabancı sayısına bir sınır koyacağız. Doğu ülkelerinde yabancısız olmaz. Cengiz Ünder ise ayrı bir konu. Cengiz, Emre Mor, Enes Ünal gibi gençler, çok erken dönemde yurt dışına gidiyorlar ve forma şansı bulamıyorlar. Takımında oynamayanı, ben nasıl milli takıma çağırayım" değerlendirmesini yaptı.

Romen teknik adam, bu sezon Milan’a transfer olan Hakan Çalhanoğlu’nun performansına ilişkin "Onun gerçek sorunu 10 numaralı formayı seçmesi. Oysa ki o gerçek bir 8 numara. Siz İtalyanlar, 10 numarayı görünce Michel Platini’yi arıyorsunuz. Hakan, Almanya’da oynarken geniş alanlar buluyordu. İtalya’da ise kapalı defanslara karşı etkisiz kalıyor. Buna rağmen bir kalitesi olduğu açık" yorumunda bulundu.

Rumen teknik direktör, İtalyancasının iyi olduğunun söylenmesi üzerineyse şunları kaydetti: "Kondisyoner Carlo Nicolini sayesinde iyi oldu. Ama Türkçe öğrenmek istemiyorum. Burada kaç spor muhabiri peşimde biliyor musunuz? 40 kadar. Eğer Türkçe anlayabildiğimi, konuşabildiğimi anlarlarsa beni burada yaşatmazlar."