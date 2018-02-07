Lucescu'dan Cengiz itirafı!
Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Corriere dello Sport'a Cengiz Ünder ve milli takım hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Verona'ya attığı golle Roma'da şanssızlığını kıran Cengiz'in lider olacağını söyleyen Lucescu, Türkiye için de yeni projesini açıklayarak, "Türkiye Milli Takımı kurmaktan başka çarem yok" dedi.
Lucescu'nun sözleri burada, "Ünder, Roma'nın lideri olacak. Cengiz her şeye sahip. İyi şut atar, agresiftir" şeklinde yer aldı.
Almanya'da Türk oyuncuların maçlarını izleyen 72 yaşındaki Lucescu, "Benim için çocuklarla iletişim halinde olmak önemli.Onların birçoğu hala çok genç ve Almanya'yı mı yoksa Türkiye'yi mi seçecekleri konusunda kararsızlar. Ancak Dünya Kupası'ndan sonra benim başka seçeneğim yok; Türkiye'yi yeniden canlandırmak için alttan başlamak zorundayım" dedi.
"CENGİZ'E SAKIN GİTME DEDİM"
Cengiz Ünder'in performansına değinen Rumen çalıştırıcı, "Tabii ki benim için sürpriz olmadı. Sadece zaman meselesi. Cengiz daha 20 yaşında. Taktiğe bağlı olan bir ligi seçerek Türkiye'den ayrıldı ve cesurca bir karar verdi. Tecrübelendikçe daha da olgunlaşacak. Ona defalarca Roma'dan ayrılmamasını, kiralık bile olsa gitmemesini söyledim. Çünkü Di Francesco gibi bir hocayla iyi işler yapacağına emindim. Zamanla dili ve işleyişi de anladıktan sonra sonuçlar işte ortada. Ben Cengiz'le İtalyanca konuşuyorum. Dilini geliştirmesi için yardımcı oluyorum. Beni anlıyor ve o da konuşuyor. Sadece gelişecek" sözlerini kullandı
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