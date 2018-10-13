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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
13.10.2018 - 19:17, Son Güncelleme:

Lucescu'dan Arda Turan yanıtı

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Lucescu'dan Arda Turan yanıtı

A Milli Futbol Takımının UEFA Uluslar Ligi'nde yarın TSİ 19:00'da Rusya ile oynayacağı mücadele öncesinde teknik direktör Mircea Lucescu ile futbolculardan Sinan Bolat açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Soçi kentindeki Adler Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Lucescu, karşılaşmaya nasıl bir sistemle çıkacağı ve Arda Turan'ın oynayıp oynamayacağının sorulması üzerine, "Reçete olsa bile ben burada söylemem. Aynı tip oynayan iki takımla maç yaptık İsveç ve Rusya. Bunun reçetesi olsa bile söylenmez. Kimin de nerede nasıl oynayacağını maç saatine kadar söylemeyeceğim" dedi.

"GENÇ OYUNCULARI TANIMAK, NEREDE NASIL OYNAYACAĞINI GÖRÜP ONA GÖRE OYNATMAK LAZIM"

Lucescu, takımlarında az süre alan genç oyuncular ile ilgili, "Daha öncede konuştum bunları. Kendilerinden daha üst seviyedeki ekiplere transfer oldu çoğunluğu. Bu kulüplerde kendilerini kanıtlamaları için zamana ihtiyaçları var. Ben de onlara kendi ekiplerinde süre alıp oynamaları için yardımcı olmaya çalışıyorum. Ancak zamana ihtiyaçları var. Kulüplerinde oynamaları benim için daha iyi olur elbette. Genelde antrenörler, doğal olarak tecrübeli oyuncularla oynamak isterler. Çok fazla yoktur genç oyuncularla yola çıkıp bir şeyler başarmak isteyen antrenörler. Genç oyuncuları tanımak, nerede nasıl oynayacağını görüp ona göre oynatmak lazım. Bu düzeni kurmak, zaman isteyen bir şey. Onlara güvenip zaman vermek lazım. Genelde Rusya, Türkiye ve Kıbrıs'taki kulüplerde orta yaş ve üzeri oyuncularla oynatılıyor" şeklinde konuştu.

"RUSYA FUTBOL FEDERASYONU'NUN BİZE TEMİN ETTİĞİ YER BURASI"

Tecrübeli teknik adam, bir gazetecinin maçın oynanacağı stat yerine neden son çalışmayı Adler Stadyumu'nda yapıyorsunuz sorusuna, "Rusya Futbol Federasyonu'nun bize temin ettiği yer burası. Biz de burada antrenman yapacağız" diye cevap verdi.

"RUSYA SÜRATLİ VE FİZİK GÜCÜNÜ KULLANAN KUVVETLİ BİR EKİP"

Lucescu, rakipleri Ruysa hakkında ise "Farklı değişiklikte oynayan bir ekipten bahsediyoruz. Rusya süratli ve fizik gücünü kullanan kuvvetli bir ekip. Biz ise daha kısa paslarla oynayan ve fizik gücü daha farklı bir ekibiz. Yarın kim daha iyi oynayacak göreceğiz. Ben Türk futbolcularının kalitelerini ön plana çıkartmaya, teknik ve becerilerini göstermelerini sağlamaya çalışan bir futbol uygulatmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

SİNAN BOLAT: "İYİ BİR PERFORMANS GÖSTERİP İYİ BİR SKORLA AYRILMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Milli kaleci Sinan Bolat ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Yeni olusan bir kadro var çok genç ve üst seviyede oynayan oyunculardan kurulu bir kadromuz var. Yurt dışında oynayan oyuncularımız da var. Hepsi çok yetenekli. Her şeyin bir zamanı var. Çok maç oynadıkça gelişeceğimizi düşünüyorum. Yarınki maçta da iyi bir performans gösterip iyi bir skorla ayrılmayı düşünüyoruz."

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