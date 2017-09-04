Lucescu ve Burak Yılmaz'dan net açıklamalar

Lucescu'nun açıklamaları şöyle:

"UEFA'DAN ÖZÜR BEKLİYORUM"

Ukrayna maçı ile ilgili konuşmak çok zor. Ukrayna'nın organizasyon bakımından iyi bir takım olduğunu söyleyebilirim. Hakem hatalarını hepiniz gördünüz. 5 çok ciddi fahiş hata yapıldı.Cenk ofsayt değildi; attıkları gol dışarıdan çevrildi. Bu düzeyde böyle bir hakemlik görmedim. Ukrayna yedek kulübesinde 3 İspanyol görevli vardı ve İspanyol bir hakem. UEFA'dan, Collina'dan veya hakemlerden resmi bir özür bekledim ama halen herhangi bir özür gelmedi. Onların kararları bizim imajımıza ve emeklerimize etki ediyor. Bu da kötü bir durum oluşturuyor.

"HATALAR KASITLIYDI"

Benim için iki zor gün geçti. Oyuncuları hiçbir şey olmamış gibi motive etmek güç oldu. Ben yapılan hakem hatalarının kasıtlı olduğunu düşünüyorum. Her iki takım için de çok önemli bir maç. Şimdi de maç saatini bekliyoruz. Tüm hazırlıklarımızı yaptık.

Sahada iki takım olacak. Hırvatistan'ın da puana ihtiyacı var. Oyuncularımın bu maça hazır olduğunu söyleyebilirim. Fizik olarak daha iyi ve defansta da daha organize bir ekipten oluşan bir kadro olabileceğini söyleyebilirim. Biz farklı oyuncularla oynadık ama onlar 14 oyuncu ile rotasyon yaptılar. Ben oyuncularımın iyi skorlar alarak yeniden taraftarın ve medyanın önünde sevilen isimler olmalarını istiyorum.

"1-0 KAZANABİLİRDİK"

5 hata tek bir takım aleyhine yapıldı. Bu futbol ve bu yüzden seviliyor. Ancak skoru değiştiren hatalar oldu bunlar. Ukrayna yedek kulübesinde yer alan 3 İspanyol görevli kimlerdi? Bu sorunun cevabını bulmak gazetecilerin görevi. Olan olayı gördünüz. Sonuçta bunlar olmasa belki biz 1-0 kazanacağız. Üç kişiden ikisi yardımcı antrenör; birisi de kaleci antrenörüydü. Ukrayna bizden daha iyi oynadı, daha iyi organize oldu. Bunu kabul ediyorum ama bu olayın başka bir boyutu. Bunu kabul ediyoruz. Bu konuda daha fazla yorum yapmak istemiyorum.

LUCESCU'DAN SRNA SÖZLERİ

Milli takımı bırakan eski öğrencisi Darijo Srna'nın, "Bana ihtiyaç duyularsa görev alabilirim" açıklaması üzerine Lucescu, " Srna çok iyi bir oyuncu. Üst düzey bir oyuncu. Shakhtar'da ilk kaptanlığını ben verdim. Yaşı problem olmayacaktır. Hala milli takıma katkısı olur. Deneyimi ile güç katar" ifadesini kullandı.

Lucescu ile basın mensuplarının sorularının yanıtlayan Burak Yılmaz şu açıklamalarda bulundu:

"Hafif bir sakatlığım var ama iyiye gidiyor. Takım ile birlikte tekrar çalışacağım ve son kararı hocamız verecek.

Ufak bir şansımız olsa da sonuna kadar kovalamak istiyoruz. Matematiksel olarak hala şansımız var. Ukrayna maçında iyi bir performans gösteremedik. Bunu Hırvatistan maçında telafi etmek istiyoruz.

"YABANCI KURALINA KARŞIYIM"

Türk futbolcusu olarak yabancı kuralıyla ilgili düşüncem net. Ben Türk oyuncuyum,Türk arkadaşlarımın daha fazla oynamasını isterim. Ben yabancı kuralının böyle olmasına karşıyım. Benim yaşımdaki arkadaşlarım, 30-31 yaşlarında futbolu bırakmak zorunda kalıyor."