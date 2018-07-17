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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
17.07.2018 - 11:57, Son Güncelleme:

Lucescu, UEFA U19 Avrupa Şampiyonası’nı takip edecek

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Lucescu, UEFA U19 Avrupa Şampiyonası’nı takip edecek

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, U19 Milli Takımımızın Finlandiya’da düzenlenen UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finallerindeki maçlarını takip etmek üzere bu ülkeye gitti.

Helsinki’ye hareketi öncesi Futbol Federasyonu’na kısa bir açıklama yapan Rumen teknik adam, "Genç oyuncularımızın Avrupalı yaşıtlarıyla düzeylerini karşılaştırmak adına bu turnuvanın mükemmel bir fırsat olacağını düşünüyorum. Dünya Kupası’nda rakiplerimizi izledikten sonra bu kez de gelecekte A Milli Takımımızın bir üyesi olmaya aday oyuncuları gözlemlemek istedim" diye konuştu.

Lucescu, daha önce yardımcısı Tayfur Havutçu’yla birlikte A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi’ndeki grubunda yer alan Rusya ve İsveç’in 2018 FIFA Dünya Kupası’nda oynadıkları maçları izlemişti.

UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda B Grubu’nda yer alan Türkiye, bugün İngiltere, 20 Temmuz’da Fransa ve 23 Temmuz’da Ukrayna ile karşılaşacak.

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