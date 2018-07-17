Lucescu: 'Turnuva ilginçti ancak heyecan verici değildi'
Türkiye A Milli Takım Teknik Diretörü Mircea Lucescu, Rusya’nın ev sahipliğinde yapılan Dünya Kupası’nda oynanan futbolu beğenmediğini dile getirdi.
Hücum oyununun önemine vurgu yapan 72 yaşındaki Romen çalıştırıcı, “Turnuva ilginçti ancak heyecan verici değildi. Sadece Peru, Meksika, Brezilya ve Kolombiya futbol adına iyi iş çıkartı. Avrupa takımları da başka türlü oynayarak kazandı. Hücum anlamında organize değillerdi” dedi.
Euro 2020’ye gidecek ülkelerin belirleneceği UEFA Avrupa Uluslar Ligi’ndeki rakiplerimiz İsveç ve Rusya hakkında konuşan Lucescu, “Türkiye olarak genç oyunculara bildiğim her şeyi öğreteceğim. Çok güçlü rakiplerle karşılaşacağız, karşımızda zorlu bir İsveç ve Dünya Kupası’nda çeyrek final oynamış Rusya var. Benim vazifem 2020 için yarışmacı bir ekip kurmak” sözlerini kullanarak konuşmasını noktaladı. (Vatan)
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