Lucescu Süper Kupa finalinde konuştu: Türkiye'yi özledim

Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, Türkiye'yi özlediğini ve her fırsatta geldiğini belirterek "Süper Kupa için bu sıcak iklime karşı her bölgeden taraftar gelmiş. Süper Lig öncesi sezonun ilk önemli maçında böylesine taraftar topluluğunun Samsun'a gelmesi alkışlanacak olay. İki takımda kontrollü oynadı ilk yarıda. Türkiye'de futbol insanların yaşam parçası. Milli takım maçlarında da aynı performans ve atmosferle daha iyilerini başarmaya çalışacağız. Göreve gelir gelmez hemen çalışmalara başladım. Riva mükemmel bir tesis. Milli takım kaldığı yerden devam edecek. Milli takımda çok yetenekli oyuncular var. Tüm oyunculara kapılarım açık" diye konuştu.

Servet Yardımcı: Romanya üzüldü

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı, önceki gün Romanya Futbol Federasyonu Başkanı birarada olduğunu belirterek "Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Lucescu'yu Romanya Milli takımın başına getirmek için çok mücadele ettiklerini ve uzun yıllar peşinde olduklarını fakat Türkiye'nin kaptığını söyledi." dedi