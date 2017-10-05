Lucescu: Sabri milli formayı hak etti

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İzlanda maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Rakiplerini yenecek teknik kapasiteye sahip olduklarını ifade eden Rumen çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:

Herkes biliyor ki sadece bizim için değil iki takım için de önemli bir maç. Ukrayna ve Hırvatistan da bu potada. 4 ekip de bu potada. Maça çok iyi hazırlandık. Sakinliği korumak çok önemli. Cesaret ve güven ister. Uzun zamandır birbirlerini tanıyorlar. Çok iyi bir ekip. Vücutlarını ve fizik güçlerini oryaya koyan, uzun toplarla oynayan. Büyük hatalar yapan bir takım. Finlandiya ile zor bir maçımız var. Orta sahada değil, 2 kalenin önünde oynanacak bir oyun aslında. Hiçbir ikili mücadeleyi kaybetmememiz lazım, buna karşı koyabilecek fizik gücüne sahibiz. Bizim teknik oyuncularımız daha fazla ve daha kaliteli. Hırvatistan karşısında bunu gösterdik ve aynı şekilde bunu yapacağımıza inanıyorum. Sakin ve sabırlı olmamız lazım. Hata yapacak duruma düşmememiz lazım. Oyuncularıma güveniyorum bu konuda. Kariyerinde bu tip maçları çok yapmış oyunculardan kuruluyuz, bu tür maçları nasıl bitireceklerini çok iyi biliyorlar.

Hangi oyuncu girerse girsin, milli takıma girmek kolay değil. Ukrayna'ya karşı gördünüz, Hırvatistan maçında bambaşka bir kadroyla çıktık. Yarın ilk 11'de oynamayacak ama 3 gün sonra başka bir maçımız daha var. Çok üst seviyede o bölgede bir başka oyuncu alternatifi bende yok. Tüm maçlarını takip ettim, şu anda sağ defansta oynayan en iyi oyuncuların başında geliyor. Hak etti burada oynamayı, Göztepe'ye çok büyük katkıları olduğu herkes tarafından görülüyor. Göreceğiz...

CEZAYI HAK ETMEDİM

Ceza kararına saygı duymak zorundayım. Açıkçası bu konu tarafından çağırılıp dinlenmek isterdim. Benim ekibime karşı mağlubiyetimize mal olan bir hakeme hak verilmesi... Herkes biliyor ki cezalandırıldım. Kimse hakemin ceza alıp almadığını bilmiyor. Ben cezayı hak ettiğimi düşünmüyorum.

Yarın İzlandalılar'ı yenebilecek güçte olduğumuzu göstermek istiyoruz. Ekibimize güveniyorum.