Lucescu, Rus basınına konuştu! "Fenerbahçe-Zenit" maçı için skor verdi...
Türkiye Milli Takımı'ndaki görevi sona eren Mircea Lucescu, Rus basınından Sport Express'e konuştu. Gelecek planlarından bahseden Rumen teknik adam, "Fenerbahçe-Zenit" maçı hakkında tahminlerini de paylaştı.
Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun sözleşmesini feshetmişti. Buna rağmen planlarını bozmayacağını açıklayan Rumen teknik adam, "Fenerbahçe-Zenit" maçını yerinde takip edecek.
Rus basınından Sport Express'e konuşan Lucescu, gelecek planlarından bahsederken, "Fenerbahçe-Zenit" maçı hakkındaki tahminlerini de paylaştı. İşte o röportajdan satır başları...
"HAZİRAN'DAN ÖNCE TAKIM ÇALIŞTIRMAYACAĞIM"
"Kulüp takımı yönetmeye geri dönmeyi düşünüyorum. Ama bunun için de aceleci davranmayacağım. Haziran ayından önce bir takım çalıştırmayı düşünmüyorum. Önce Fenerbahçe, ardından da Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçlarını takip edeceğim. Bu haftalık planlarımda bir değişiklik yok. Sonra Romanya'ya gideceğim, oğlum Razvan'ın PAOK maçlarını da izleyeceğim. Belki ona yardımım dokunur."
"ZENİT DAHA GÜÇLÜ AMA MAÇ ORTADA!"
"Fenerbahçe takımı geçtiğimiz Kasım-Aralık ayına kıyasla güçlendi. Eğer Zenit, Fenerbahçe ile o zaman karşılaşsaydı onlar için daha iyi olabilirdi. Yine de Zenit'in Fenerbahçe'den daha güçlü olduğunu düşünüyorum ama Fenerbahçe için Avrupa Ligi önemli. Maç ortada, beraberlik normal sonuç olur."
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